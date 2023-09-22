【JPEX風波】莊思敏返港到警署助查後首開腔　堅稱沒犯法毋須交出旅遊證件

▲ 莊思敏昨夜返港後即到警署助查。

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方涉嫌「串謀詐騙」拘捕11名人士扣留調查，當中包括林作、網絡紅人陳怡、YouTuber朱公子等。

截至昨日（9月21日）下午5時，共接獲2197名受害人報案，當中涉及金額約13億7千萬元。而JPEX風波牽連不少藝人，昨晚從馬來西亞返港的莊思敏，隨即到警署協助調查，直到凌晨時份3時40分才離開。

▲ 林作今日下午3時開記招交待事件。（經濟日報圖片）

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助查後首開腔

莊思敏離開時被大批傳媒追訪，被問到有否向警方提供甚麼線索，她表示不便公開，事件已交由律師處理。

當記者提到她早前強調自己無犯法，問到現在回應是否沒變，她重覆答稱「冇變」。

問到可認識其他被捕人士，莊思敏表示不認識。至於會否效法林作開記招交代事件？她回答表示不會，並指毋須再到警署協助調查，以及交出旅遊證件，說：「可以講嘅都講晒，依家心情點？好眼瞓。」

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媽咪感憂心

日前網上瘋傳一段莊思敏疑似叫人入金兼抽佣的影片，而湊巧她在JPEX風波爆出後即離港，惹來網民紛紛討論，認為莊思敏的嫌疑最大。

而她在日前已表示今次返大馬是為母親慶祝生日，在離開警總時坦言：「媽咪有啲擔心」。莊思敏上車前，有記者問她會否擔心入獄？她輕聲說：「黐線！」之後急上車離開。

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