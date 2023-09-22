【醫療服務】內地醫生腰痛睇公院急症　狠批醫護「0專業」馬虎檢查3分鐘結束

▲ 內地醫生腰痛睇公院急症，狠批醫護「0專業」馬虎檢查3分鐘結束。

香港醫療一直被認為比内地更好，但一名内地醫生體驗後卻不能苟同。他日前在社交平台分享在港求醫體驗，狠批醫護檢查馬虎、不專業。

最新影片：

一名自稱是在內地大型三甲醫院從業10多年、目前在港讀醫學博士的外科專科醫生，本月20日於社交平台小紅書發文分享在港看病經驗。他表示，求醫原因是突發右側腰部疼痛且持續性脹痛，已長達2小時。

該名醫生在上午8點左右到威爾斯親王醫院排急症，並被分流至「次緊急」，等待約3小時左右，一名年輕女醫生接診，要求事主躺床後，用手輕觸了一下事主腹部；而到了下午3點多，醫生說檢查結果沒有問題，建議事主住院再觀察。

事主入住外科病房2小時後，另一名年輕醫生進行體查，過程不到3分鐘就結束。但事主在過程中一直感到非常疼痛，不斷按鐘找護士，又不斷運用自己的醫學知識嘗試自行斷症，惟醫護最後也只給他止痛藥。而事主則對醫護此番馬虎操作狠批：

作為一個專科的醫生角度來看，對急腹症一直都會做細緻的體查；這裡醫生的體格檢查是很不規範和不夠專業的！

轉院私院嘆差別大

事主住院至第二日，疼痛加劇，但醫生仍只表示可能腎有點炎症，處方了止痛藥和抗生素，就著事主可以即日出院：

然後醫生就走了，講粵語，全程沒有多餘的話，信心滿滿？

最終，事主透過醫療保險，要求轉往養和醫院再求醫。在到達養和醫院後，事主感嘆這才開始有被重視的感覺，大讚養和醫院醫生檢查細緻有耐心，又會認真和病人解説病情，並交代後續還會做哪些檢查處理問題，令他終於「心裡有底」。事主最終診斷為「帶狀皰疹（生蛇）」，翌日也確實出疹。他對主診醫生表示認可：

這樣的態度和做法，跟我曾經在內地看病對待病人是一模一樣的。

另外，事主還讚養和醫院的就醫環境和飲食非常好，和公院比較這裡簡直是「五星級」，讚嘆「真的很能滿足一個病人的尊嚴感」。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

網民：比不上内地

經這次求醫體驗後，事主稱並沒有覺得香港公院不好，制度可以讓很多沒錢的人得到醫療保障，一日住院費也只需$120；相反私院雖然服務好，但費用昂貴，3日就要5萬多元。

另外，比較内地醫療，事主就直指「沒有對比就沒有傷害」，甚至比起內地醫生，他認為香港的醫生很幸福、過得太舒服。對此，網民議論紛紛：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣