【食不安心】情侶吃滑蛋蝦仁飯食物中毒　感染沙門氏菌上吐下瀉30次【附感染徵狀】

▲ 情侶吃滑蛋蝦仁飯食物中毒，感染沙門氏菌上吐下瀉30次。（iStock圖片）

台灣高雄一間餐廳爆出食物中毒事件，一對情侶早前進食滑蛋蝦仁飯後身體不適，出現上吐下瀉、血便、脫水等症狀。衛生局派員到涉事餐廳採取食物樣本檢驗，最終驗出有沙門氏菌，當局依法勒令餐廳停業3天並罰款。

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事緣一名女網民於討論區「Dcard」發文，指上周一（11日）晚上與男友兩人到一間餐廳用膳，「吃到帶有黑點的生魚片、滑蛋飯具有異味」，並目睹廚師觸碰完錢幣後不洗手，便繼續做飯。

翌日，女事主和男友開始嚴重上吐下瀉至無法正常生活，其後在14日凌晨到急症室求診，被診斷為感染性腸胃炎，體內病毒量是正常人的13倍，需住院治療，期間一日上吐下瀉30次，亦出現血便、嚴重脫水、失去排尿功能、高燒40度等症狀，而病毒檢測結果顯示為「沙門氏桿菌」（又稱沙門氏菌）。

根據台媒《三立新聞網》、《ETtoday》報道，衛生局14日獲報醫院通報，並於當日派員到餐廳調查，發現食材未有妥善包覆並離地放置、牆壁不潔、雪櫃溫度未有定期監控並記錄、員工未定期接受體檢等問題。

當局亦採集了餐廳的食物、環境等樣本，最終在「滑蛋蝦仁飯」檢出沙門氏桿菌。由於食物樣本和患者均驗出沙門氏桿菌，在確認為同一病原後，當局依法勒令餐廳停業3天，並處以新台幣6萬元（約1.5萬港元）罰款。當局又提醒，沙門氏菌耐熱性低，烹煮食材應充分加熱並儘早食用。

易受污染的食物

本港食安中心指，沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。

另外，沙門氏菌能在未經煮熟的雞蛋中存活，引致食物中毒。不當的貯存溫度（例如室溫25°C）亦會助長在未經煮熟雞蛋之中的沙門氏菌快速繁殖。

可受污的食物例子如下：

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沙門氏菌食物中毒徵狀

食安中心指出，約有2000種可引致食物中毒的血清型沙門氏菌。沙門氏菌食物中毒潛伏期、病徵及高風險人士如下：

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預防感染沙門氏菌

食安中心指，涉及蛋類菜式的沙門氏菌食物中毒個案，在於烹煮及貯存溫度不當，因此要注意食物是否徹底煮熟，並以適當溫度來貯存。徹底煮熟和加熱能消滅食物中的細菌，包括沙門氏菌。

為此，食安中心提出以下注意事項：

食物應煮熟至中心溫度至少達75°C。

食物煮熟後如供熱食，在上菜前應保持於60°C以上，冷食則應保持於4°C或以下。

煮熟的食物應立即食用，不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。

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責任編輯：羅嘉欣