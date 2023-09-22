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【名校停辦】九龍塘名校根德園幼稚園宣布3年後停辦　2025/2026學年閉校

社會 10:20 2023/09/22

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九龍塘名校根德園幼稚園宣布3年後停辦，2025/2026學年閉校。（資料圖片）

九龍塘傳統名校根德園幼稚園今日（22日）透過eClass公布，自本學年起，根德園會用3個學年逐年停辦，直至2025/2026學年閉校。

校方表示，根德園幼稚園創辦人兼校監黃慧嫻已正式去函通知教育局。黃慧嫻解釋，目前學校教職員隊伍共有74人，其中30%（包括校監、校長、管理層及資深教師）已屆或接近退休年齡。而本學年K1入讀人數大幅減少，入讀K1的新生僅300人，較諸上一學年的 500 人，降幅達40%。自2019年起，收生下降已成爲一個不可忽視的問題，校方再難以迴避入讀人數持續下降的趨勢。

黃慧嫻續稱，香港出生率跌至歷史新低，且學校目標客群的年輕家庭移民成風，故決定停辦這所營運近60年的私立獨立幼稚園。

黃慧嫻表示，經過審慎考慮，認爲三年分階段停辦的安排較能顧及目前現讀生之福祉，使每位根德園學生能完成完整的三年課程。

根德園未來三年分階段停辦：

  • 本學年（2023/2024）是最後一屆K1
  • 2024/2025及2025/2026學年不再招收K1新生

黃慧嫻稱，今日作此宣布，心情既依依不捨又充滿感激和恩惠。感恩是小小根徳園一直能持之以恆、貫徹始終地提供優質的幼兒教育。服務香港社會近60年，培育了無數學子。感恩他們能從事有巨大意義的幼兒教育工作。以生命影響生命，為教育香港下一代出一分力。她又特別向這60年以來30,000多位畢業生的家長表達最深摯的感謝。感謝他們的信任及支持，把孩子的早期教育交託予學校。

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記者：黃穎津

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