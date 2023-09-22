【消委會】系統遭入侵料4類人資料被盜　黑客要求周六晚前繳50萬美金

▲ （梁偉榮攝）

消委會遭黑客入侵、擅自取走大批消委會投訴人、及訂購選擇月刊人士的個人資料。

消委會今（22日）召開記者會交代指，於星期三（20日）早上發現電腦系統遭黑客以勒索軟件惡意人侵，導致近 8 成系統受到破壞，而令熱線服務及網上格價工具資訊更新受到影響。

消委會指已即時採取行動，加強系統的安全措施，防止黑客再次人侵，並馬上委託鑑證專家進行調查。經搶修系統後，熱線服務現階段已恢復正常。同時，消委會亦已於星期四早上（21日）向警方報案，並主動向個人資料私隱專員公署備案。

該勒索軟件聲稱，已從消委會電腦系統盗取某些内部資料，包括員工及客戶數據，以及其他內部紀錄。消委會與鑑證專家自事發後已全力檢查系統，確認被人侵的7個多小時内，系統的數據流量較正常多出65GB，惟是否涉及個人資料外洩及其覆蓋範圍仍在深入調查中。若有進一步消息，會透過不同渠道，包括消委會網站及社交媒體專頁即時公布。

另外，消委會指會在未來數天全力接觸可能受影響人士，提醒相關人士務必提高警覺，若收到可疑連結、電郵或訊息，切勿開啟或點擊，加強保障網絡安全。消委會指將會於網站提供常見問題，供可能受影響人士參考和向他們提供資訊。

消委會指，暫時未能確認懷疑被盗取的內容，從風險評估，有可能包括以下四類人士及資料被盜：

1. 員工、前員工及其家屬，以及空缺申請人的資料，如身份證號碼、佳址、出生日期和履歷；

2. 《選擇》月刊訂戶資料，當中包括約 8,000 名曾向消委會提供信用卡資料的訂戶

3. 消費投訴人士的資料，然而因為投訴處理系統是一個獨立運作的系統，經檢查後確定運作大致正常

4. 該會的合作夥伴，保存的資料包括公司地址、電話、電郵，部分或存有手機

消委會強烈譴責黑客於網絡世界的非法活動，強調絕對不會交付贖金，並會全力配合警方的調查工作，希望早日將有關人士繩之於法，以保障網絡安全及消費者權益。消委會就是次事件為市民帶來不便，深表歉意。

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記者：陳麗娜