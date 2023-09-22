【爸知弊你嚟湊吖》吳若希力數老公三宗罪 寸老公Alex「虛偽爸爸」

▲ 吳若希叫老公Alex好好學習吓教小朋友。

吳若希(Jinny)同老公何兆鴻（Alex），結婚6年，兩人相處方式都是「水溝油」，昨日TVB播出的實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，Jinny與Alex帶埋細仔「搏啜」亮相，並上演「史密妻決戰史密夫」，Jinny在節目中，力數老公三宗罪，「冇手尾、論盡、污糟邋遢 」，更直斥Alex是「虛偽嘅老豆」。

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吳若希在拍攝自己提供的生活短片中，已忍不住直斥Alex是「虛偽嘅老豆」，之後同日去到拍攝現場，Jinny再五度控訴老公「扮嘢」及「虛偽」。事緣Jinny認為Alex私下是嚴父，但在鏡頭面前卻刻意扮溫柔兼變聲，更與老公通電話時玩踢爆，「你點解把聲要咁呢？你用番你平時同我講電話把聲先，你點會喂（溫柔tone）？」

嗱！平時佢唔係咁架。平時佢係：『搏啜，做乜掉嘢呀！』，真係一個好虛偽嘅爸爸。

人前慈父人後嚴父

之後Jinny主動要求製作組扮熄機窺探老公真實面；結果放下戒心的Alex果真即時進入嚴厲Mode，眼神凌厲兼黑面指數齊齊level up，Jinny見狀即大叫：「你睇吓佢對住個仔！」真面目盡展現的Alex，更吃了誠實豆沙包般向諾懿坦誠自己是家中惡人鐵證：

工人同阿媽話佢一唔食飯，佢哋就會話『爸B鬧喇』，有一點我一定鬧得好勁嘅，就係食食吓飯隻叉或湯匙跌咗落地。因為我細個家規好嚴，食嘢唔可以嘈，跌嘢落地就打，食飯有剩喺碗，係淨一粒打一藤。

狂數老公三宗罪

「怨氣」沖天的Jinny，還狂數老公三宗罪：「永遠冇手尾」、「好論盡」、「污糟邋遢」，例如將脫掉的鞋子放在客廳中間等；節目拍攝期間，Alex亦缺點現形忘記食飯前要幫「搏啜」洗手，即時揭發老公罪行的Jinny隨即致電「試探」Alex，Alex為怕激嬲老婆，不經思索便決定撒謊避難。

另外，Jinny亦不滿老公經常「架空」自己：「佢平時對住我個仔，當我冇到，唔會將媽咪呢個字眼提住。」

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責任編輯︰王明芳