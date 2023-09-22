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【上位小花】游嘉欣終於出Pool？　傳A0女神戀上圈外富貴男友

娛樂 11:52 2023/09/22

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

游嘉欣終於出Pool？

游嘉欣（游游）「A0」不再？主演《你好，我的大夫》的游嘉欣早前才指自己對考試上癮，正當大家以為她寄情工作、考試，今日（22日）有報道指TVB小花游游有戀情，與圈外富貴男友愛得甜蜜呢！

【你好，我的大夫】游嘉欣孖辮Look奪宅男心　劇接劇成TVB上位小花

游嘉欣終於出Pool？

現年23歲的游游，擁有甜美笑容、爽朗性格，入行後就火速成為宅男女神，再加上屬慳妹一名兼不諱言公開自己住公屋，似乎會擁有不少裙下之臣。

游游早前指自己對感情事隨緣、認為「勉強未必有幸福」，而此時就傳出她秘戀圈外富貴男友，如屬實的話，也值得恭喜！

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上位小花

游游畢業於香港城市大學管理系，在大學一年級時被TVB的PA邀請面試電競直播主持，其後成功入行後加入《#後生仔傾吓偈》。

她在2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演羅天宇妹妹Kelly而為人認識，首次拍劇已獲讚演技自然不造作。

其後她與林正峰於劇集《青年心城之撐起青春》擔正做主角，之後獲安排演出《新四十二章》、《青春不要臉》、《法言人》等劇集，手上還有《羅密歐與祝英台》﹑《非常檢控觀》未播出，故被視為新一代小花之一。

最新影片推介：張盈悅專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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