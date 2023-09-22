【真假藥物】内地男用辣椒油製假藥　低價網售活絡油+雙飛人+無比滴落網

▲ 内地男用辣椒油製假藥，低價網售活絡油、雙飛人、無比滴，落網判決結果出爐。

内地最高法院近日公布一宗危害藥品安全犯罪典型案例。其中一名男子涉嫌在福建使用辣椒油、熱感劑等非藥品，製造假冒「黃道益活絡油」、「雙飛人藥水」以及「無比滴」。最終該名男子被法院判監12年，並罰款1,100萬元人民幣（約1,196萬港元）。

最新影片推介：

據《央視新聞》報道，最高人民法院於本月18日發布危害藥品安全犯罪典型案例，其中一名被告黃某霖，於2019年12月起，透過網絡購買生產設備及原材料，僱用多人在福建省莆田市使用辣椒油、熱感劑等非藥品，灌裝生產假冒的黃道益活絡油、雙飛人藥水及無比滴液體。

後期黃某霖更通過電商平台，以明顯低於正品價格銷售牟利，在一年半内賺逾639萬元人民幣（約695萬港元），獲利40多萬元人民幣（約43萬港元）。經莆田市市場監督管理局認定，證實涉案黃道益活絡油、雙飛人藥水、無比滴（港版）、液體無比滴S2a（日版）、液體無比滴嬰兒（兒童版）等5個產品均為假藥。

案情又指出，其中一名共犯柯某雲與黃某霖共同灌裝、貼標、包裝黃道益活絡油，又用自己的身份訊息註冊網店，並負責客服工作，提供自己身份資訊，註冊支付寶帳號，用於黃某霖購買原料以及銷售假藥收款，銷售金額共308萬多元人民幣（約335萬港元）。

福建省莆田市秀嶼區人民法院、莆田市中級人民法院經審理認為，柯某雲與黃某霖因生產、銷售假藥，案情特別嚴重，其行為均已構成生產、銷售假藥罪。而黃某霖、柯某雲均認罪認罰。據此，黃某霖因生產、銷售假藥罪判處有期徒刑12年，並罰款1,100萬元人民幣（約1,196萬港元）；柯某雲則被判有期徒刑3年，並遭罰款50萬元人民幣（約54萬港元）。

真藥VS假藥VS影射藥

消費者委員會總幹事黃鳳嫺曾撰文，拆解真藥、假藥及影射藥的區別。「影射藥」其實不如一般認知中的偽造產品，「影射藥」在包裝上跟知名品牌十分相似，它們都受到《中醫藥條例》規管，需要有正式註冊登記，通過品質及成效測試。不過，由於外表、名稱等跟原裝正貨幾乎如出一轍，不易被分辨，有誤導消費者之嫌，因此坊間俗稱這些產品為「影射藥」，建議光顧有信譽的商鋪。

而海關也表示，影射產品若有註冊並非冒牌貨品，不過，若商戶在銷售過程中，就該產品作出虛假商品說明，即以影射產品冒充正牌貨品，則屬違法。

消委會建議，消費者應向註冊中醫求診及按藥方配藥，切勿輕信非註冊中醫的人士危言聳聽而購買可能不合適的中草藥。如消費者自行購買中草藥，須向店員問清中草藥之售價，包括計算單位及方法和總金額，並清楚列明在收據上及妥為保存收據。此外，消費者在付款前切勿讓店員將中藥磨粉或切片，以免店員因此強行要求消費者完成交易。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣