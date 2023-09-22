日男星梶田冬磨離世一年　青木菜花坦言內心痛苦：我希望你現在就在我身邊

▲ 日本年輕男星梶田冬磨離世一年，太太青木菜花於IG坦言很痛苦。

日本年輕男星梶田冬磨離世一年，模特兒太太青木菜花於丈夫忌日發文坦言內心超痛苦，令人看得心酸。

梶田冬磨與模特兒太太青木菜花因戀愛節目而邂逅，二人育有一名1歲女兒，婚姻生活甜蜜幸福，可惜梶田冬磨與家人自去年開始便天人相隔。

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因戀愛節目邂逅

梶田冬磨與青木菜花因參加戀愛節目《戀愛吧週末Home Party》而認識，二人自此開始拍拖，並於2020年11月結婚，女兒於翌年4月誕生。

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梶田冬磨去年離世

原以為一家三口就此過着幸福快樂的生活，去年突然傳出梶田冬磨突然去世的消息，終年22歲。

去年9月14日，青木菜花在IG Story發布黑圖，並寫上：「還沒來得及整理心情，眼淚停不下來。」

兩日後，梶田冬磨缺席原定參加的電影活動。同月27日，經理人公司亦證實了噩耗，指梶田冬磨已於9月16日離世，並謂：「我們對此表示中心的哀悼」，惟一直未有公布其死因。

青木菜花因此受到嚴重打擊，宣布暫停所有工作療傷。

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青木菜花未忘傷痛

日前為梶田冬磨的死忌，青木菜花一直未能擺脫丈夫離世的傷痛，她近日於墓前掃墓且表示：「在過去的一年裡，沒有一天是我難忘的。」

一年已過去，她坦言自己看起來過得很好，但其實內心非常痛苦，想念丈夫的她直言：「我希望你現在就在我身邊。」

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