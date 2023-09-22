【怪獸家長】幼稚園活動見盡怪獸家長　港媽力數4宗罪：戥老師慘

▲ 幼稚園活動見盡怪獸家長。

每年9月至10月都是幼稚園開放日及面試日高峰期，不少家長都會抽空出席，以了解學校的運作及教學理念。然而，有準備為孩子報N班的港媽，在社交平台投稿大呻，在這些活動中見識到不少怪獸家長的行為，令人咋舌。

港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，講述數次出席學校開放日及Playgroup試堂的經歷。她提及，有一次去一間位於界限街的國際學校開放日，校方已多次發短訊及電郵提醒，因為校園門口位置狹窄，希望家長不要帶BB車，否則可能要放在學校門外，擔心會阻街或失竊。

惟在開放日當日，仍有一堆家長帶了BB車，部分名牌BB車無能摺起，家長得悉不能放入學校，就跟老師爭論萬一不見了如何辦，令港媽十分無奈。

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她又憶述，事發於去年底，屬於疫情尾聲，但學校都做足措施，加上口罩令未除，校方都希望家長和小朋友戴好口罩及做快測才入校園。不過有家長仍拒為子女戴口罩，更指小朋友從出生起就沒有戴口罩，老師拿出兒童口罩給家長，家長竟翹起雙手，要求老師代勞。

另一次到太子幼稚園新開的Playgroup試堂時，有位媽媽不斷高聲量地責罵兒子，但兒子卻不理會，不受控地四圍走，更把玩具車到處丟，最後要爸爸出手抱起小朋友，但媽媽卻不滿老公的行為，不斷大聲要求老公如何教仔，相當擾民，更令同場的家長很尷尬。

有時部分學校活動寫明只限家長參加，不要帶小朋友出席，惟往往有家長不理會，帶工人姐姐來湊小朋友，又或父母一起帶小朋友參加。有些孩子不受控，大吵大鬧，而家長卻全程不理會，任由工人姐姐處理。

投稿港媽認為，無論甚麼學校，家長都是想了解小朋友是否適合，因此應要尊重學校，盡量配合安排。

有時真係替啲老師覺得慘，佢哋份工作係教育小朋友㗎咋，唔係要教埋啲家長點做人吧！

不少網民認為，這類家長多數不負責任，而且若不聽學校指令，校方有權不讓他們參加開放日，有網民則認為，校方可以用這種方式登記麻煩家長，然後不收這些學生。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳