【假資訊】八達通遭可疑網站偽冒 呼籲客戶留意
社會 11:10 2023/09/22
八達通提醒市民和客戶提高警覺注意可疑網站及手機應用程式
八達通卡有限公司（八達通）提醒市民和客戶提高警覺，注意8個可疑網站，當中亦包含手機應用程式下載連結。
八達通特此澄清，該網站與公司無任何關係，並已通知香港金融管理局。若客戶有任何疑慮，或者曾在該可疑網站提供個人資料或下載手機應用程式，請電2266-2222與八達通聯絡。
可疑網站 ：
- www.stbd.top
- www.stbd.cc
- www.sitongbada.cc
- www.sitongbada.org
- h5.stbd.top
- xgbdb.com
- https://new-api.meiqia.com/client/
- https://download.stbd.top/android/sitongbada_android_v02.apk
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責任編輯：吳卓峰