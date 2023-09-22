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【假資訊】八達通遭可疑網站偽冒　呼籲客戶留意

社會 11:10 2023/09/22

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八達通提醒市民和客戶提高警覺注意可疑網站及手機應用程式

八達通卡有限公司（八達通）提醒市民和客戶提高警覺，注意8個可疑網站，當中亦包含手機應用程式下載連結。

八達通特此澄清，該網站與公司無任何關係，並已通知香港金融管理局。若客戶有任何疑慮，或者曾在該可疑網站提供個人資料或下載手機應用程式，請電2266-2222與八達通聯絡。

可疑網站 ：

  • www.stbd.top
  • www.stbd.cc
  • www.sitongbada.cc
  • www.sitongbada.org
  • h5.stbd.top
  • xgbdb.com
  • https://new-api.meiqia.com/client/
  • https://download.stbd.top/android/sitongbada_android_v02.apk

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責任編輯：吳卓峰

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