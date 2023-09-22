【食用安全】市民連鎖凍肉鋪$9買火腿片　肉質數天急變黃專家揭真相

▲ 市民連鎖凍肉鋪$9買火腿片，肉質數天急變黃專家揭真相。

火腿是百搭的煮食材料，深受不少市民歡迎！不過，有市民卻於社交平台分享其「中伏」經歷，指數日前於一間連鎖凍肉店以9元的價格，買了一包火腿片，惟數日後從雪櫃取出，打算食用時卻竟驚見多片火腿片有泛黃現象。相關照片曝光後，瞬即引起網民熱議；食安專家文嘉敏博士接受TOPick訪問時便指出火腿片發黃，相信與溫度變化有關。

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有市民早前於Facebook「超市優惠關注組」連文帶圖發帖，不滿自己於連鎖凍肉店以9元價格買來的火腿片疑似變質發黃。由照片可見，該包火腿片一包共有6片，產地為中國，而食用日期則標注2023年11月20日。事主氣忿指:

過咗兩三日諗住攞出嚟食 ，估唔到變黃晒…

▲ 市民連鎖凍肉鋪$9買火腿片，驚見肉質數天急變黃。(fb圖片)

事件曝光後，瞬即引起網民熱議，有網民質疑是否事主保存不當，事主則留言回覆指「有放係0-4 度雪櫃」。有網民笑言「平係有原因嘅, 分分鐘攞啲過期唔新鮮嘅豬肉整呢啲火腿」、「便宜莫貪」；有人則懷疑黃色是否脂肪，「係唔係油凝結左 」…甚至質疑店舖對於凍肉的處理有問題，有人更指曾見過店舖將凍肉長放室溫。

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香港食品創新科技及安全中心食品研究項目經理文嘉敏博士接受TOPick訪問時便表示，估計火腿發黃原因與溫度變化有很大關係。她懷疑火腿解凍時，基於水份揮發，繼而出現乳化作用，令油水分離。而火腿片上的黃色汁液，估計正正是肉汁及添加劑混合而成，屬於水溶性物質。至於是否涉及食用安全問題，她指其實一般遇到這種情況，相信火腿並非真正變壞，建議市民可以用水先將火腿片沖洗，再用滾水煮熟便可如常食用。她又提醒市民買回來的火腿，最好是存放在負18度的冰格內，以保持質量穩定。

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責任編輯：羅嘉欣