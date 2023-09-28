【六合彩】中秋金多寶頭獎達$8,000萬 今晚攪珠即睇幸運號碼
社會 12:00 2023/09/28
六合彩中秋金多寶攪珠將於今晚（28日）9時30分舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。截止售票時間為晚上9時15分。
中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過37次。歷年攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；「40」號攪出過9次；而「12」號、「28」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運號碼」。
中秋金多寶「幸運號碼」：
|歷年中秋金多寶攪出次數最多號碼
（包括特別號碼）
|攪出次數
|7、15
|各10次
|40
|9次
|12、28、43
|各8次
近5個金多寶攪珠，有6個頭獎幸運兒以複式彩票中獎，詳情如下：
|金多寶攪珠日期
|金多寶
|頭獎彩票購票方式
|25/ 07/ 2023
|暑假金多寶
6個號碼運財獎券（1注）
10個號碼複式自選獎券（半注）4膽拖全餐運財獎券（1注）
|22/ 06/ 2023
|端午金多寶
|無人中
|08/ 04/ 2023
|復活節金多寶
6個號碼單式自選獎券（1注）
7個號碼複式運財獎券（1注）
7個號碼複式自選獎券（半注）
8個號碼複式自選獎券（半注）5膽拖2個號碼自選獎券（半注）
|26/ 01/ 2023
|新春金多寶
|7個號碼複式自選獎券（半注）
|03/ 01/ 2023
|新年金多寶
|8個號碼複式運財獎券（1注）
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記者：黃穎津