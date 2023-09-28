【六合彩】中秋金多寶頭獎達$8,000萬　今晚攪珠即睇幸運號碼

▲ 中秋金多寶頭獎高達8,000萬，周四攪珠即睇幸運號碼。（資料圖片）

六合彩中秋金多寶攪珠將於今晚（28日）9時30分舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。截止售票時間為晚上9時15分。

中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過37次。歷年攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；「40」號攪出過9次；而「12」號、「28」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運號碼」。

中秋金多寶「幸運號碼」：

歷年中秋金多寶攪出次數最多號碼

（包括特別號碼） 攪出次數 7、15 各10次 40 9次 12、28、43 各8次

近5個金多寶攪珠，有6個頭獎幸運兒以複式彩票中獎，詳情如下：

金多寶攪珠日期 金多寶 頭獎彩票購票方式 25/ 07/ 2023 暑假金多寶 6個號碼運財獎券（1注） 10個號碼複式自選獎券（半注） 4膽拖全餐運財獎券（1注） 22/ 06/ 2023 端午金多寶 無人中 08/ 04/ 2023 復活節金多寶 6個號碼單式自選獎券（1注） 7個號碼複式運財獎券（1注） 7個號碼複式自選獎券（半注） 8個號碼複式自選獎券（半注） 5膽拖2個號碼自選獎券（半注） 26/ 01/ 2023 新春金多寶 7個號碼複式自選獎券（半注） 03/ 01/ 2023 新年金多寶 8個號碼複式運財獎券（1注）

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記者：黃穎津