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【六合彩】中秋金多寶頭獎高達8,000萬　下周四攪珠即睇幸運號碼

社會 11:15 2023/09/22

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

中秋金多寶頭獎高達8,000萬，下周四攪珠即睇幸運號碼。（資料圖片）

六合彩中秋金多寶攪珠將於下周四（28日）晚上9時30分舉行，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。截止售票時間為下周四晚9時15分。

中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，共舉行過37次。歷年攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；「40」號攪出過9次；而「12」號、「28」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運號碼」。

中秋金多寶「幸運號碼」：

歷年中秋金多寶攪出次數最多號碼
（包括特別號碼）		攪出次數
7、15各10次
409次
12、28、43各8次

近5個金多寶攪珠，有6個頭獎幸運兒以複式彩票中獎，詳情如下：

金多寶攪珠日期金多寶頭獎彩票購票方式
25/ 07/ 2023暑假金多寶

6個號碼運財獎券（1注）

10個號碼複式自選獎券（半注）

4膽拖全餐運財獎券（1注）
22/ 06/ 2023端午金多寶無人中
08/ 04/ 2023復活節金多寶

6個號碼單式自選獎券（1注）

7個號碼複式運財獎券（1注）

7個號碼複式自選獎券（半注）

8個號碼複式自選獎券（半注）

5膽拖2個號碼自選獎券（半注）
26/ 01/ 2023新春金多寶7個號碼複式自選獎券（半注）
03/ 01/ 2023新年金多寶8個號碼複式運財獎券（1注）

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記者：黃穎津

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