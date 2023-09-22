【澳門好去處】哈利波特展覽即日起預售門票　冬季倫敦人開幕

▲ 澳門倫敦人「哈利波特展覽」12月揭幕。（金沙圖片）

澳門「哈利·波特™：展覽」(Harry Potter™: The Exhibition)將於12月15日在澳門倫敦人開幕，屬於有史以來最全面展現哈利·波特及魔法世界的巡迴展覽，展覽門票由即日起透過官方網站公開發售。

展覽於澳門倫敦人開幕，訪客可選擇專屬護法、施展魔咒、練習魁地奇™技能或釀製魔藥等。成人門票價格由澳門幣218 起，兒童門票價格由澳門幣168元起。有關展覽的開放日期和時間，請瀏覽網站。

哈利·波特展覽採用一流的設計和技術，重現《哈利·波特》及《怪獸》系列書籍和電影中的重大時刻。每位訪客在進入展館時都將獲發一條腕帶，可發掘專屬的個性化神奇旅程。當訪客探索每個展區時，他們的互動會被無線射頻辨識(RFID)腕帶全程記錄下來，並建立自己的巫師檔案，感受度身訂造的獨特體驗。

在這展覽中，訪客除可練習魁地奇技能和釀製魔藥外，更可種植曼德拉草，為自己的霍格華茲™家族贏得積分等，同時亦可了解電影製作的幕後細節。展覽將帶領訪客回顧《哈利·波特》和《怪獸》系列電影中的重大時刻、故事人物、場景佈置及怪獸，感受整個魔法世界的神奇魅力，包括東尼獎獲獎百老匯舞台劇《哈利·波特：被詛咒的孩子》的服裝、道具及場景。

對於哈利·波特粉絲來說，參觀這展覽絕對能勾起20多年來所喜愛的許多難忘時刻，同時亦可近距離觀看從原創服裝到真實道具的豐富展品。展覽更採用一流的沉浸式設計和技術，在創新及令人驚歎的魔幻環境中，引領訪客踏上專屬的個性化旅程。

訪客還可以在紀念品專門店購買官方授權的系列商品，以及在其他魔法世界體驗中沒有的獨家系列商品、獨特拍照體驗以及最受粉絲喜愛的奶油啤酒。

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責任編輯：吳卓峰