【育兒意義】匿名留言努力達到媽媽要求但不開心 網民：睇到都心痛

育兒的意義是什麼？培養小孩成為一位滿足自己要求的人？是否跟著父母的安排，便能有理想的人生？小孩子真正需要的，又是什麼？

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近日，IG帳戶hkurbanrecord貼出一張相片，受到網友熱議。拍攝地點是何文田的一個公園，相片中拍到遊樂場設施的某部分位置，上面有三行用黑色墨水筆寫的字，

媽媽 我已成了妳心目的樣 但我唔開心

樓主在文中沒有寫下什麼的內容，只是留下了一個「哭喊」的圖案，表示心酸之意。

帖文獲得近3萬個「心心」，大批網民直呼，「見到都覺得心痛」；也有大批網民留言為圖中留下字句的孩子打氣，「如果有機會，我也想跟他說，你不孤單。我從小也是被逼到大的，長大會學到很多，例如會開始思考。以後我有小孩，要讓他開心」、「願你可以成為你心目中的樣子，然後開開心心的過日子。」

此外，也布網友留下一些建議給該孩子，「或者你媽媽不知道你不開心，同佢冷靜地表達你自己感覺同想法（不帶期望地），可能比屈住係內心更好！」、「比起你媽媽，只有自己會陪伴自己一世，所以做番你自己啦。」

照片獲香港街上觀察（hkurbanrecord@IG）授權轉載。

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責任編輯︰王明芳