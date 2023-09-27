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【沒有奇蹟  只有累積】 計劃 + 經營   馬詠茹開拓多方面發展機會

特約 13:00 2023/09/27

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

如果有留意本地體壇，尤其是喜愛單車運動的朋友，相信對前香港女子單車運動員馬詠茹不會陌生。曾夥拍李慧詩出戰多項賽事並勇奪獎牌的馬詠茹，在教練、隊友眼中乃天份高、能力強的運動員，但為了發掘人生更多可能，她在22歲時便決定退役。到底是甚麼原因令她作出這個選擇？而她又怎樣透過累積到的知識和經驗，去開拓不同領域？

馬詠茹與妹妹馬燕茹同為前香港女子單車運動員，但提到成為運動員的原因，她坦言妹妹自小便喜歡踏單車，所以最初只是抱着陪伴的心態和她一同學習。儘管15歲才初學單車，但馬詠茹立即展現其過人天賦，在她學會單車的兩個月後，便奪得全港公路單車錦標賽的獎項。不久更和妹妹一同獲邀加入港隊受訓，並代表香港出戰亞洲賽，展開其運動員生涯。

馬詠茹 (左)與妹妹馬燕茹同為前香港女子單車運動員。

無懼挑戰  為目標全力以赴

加入港隊後，馬詠茹需要同時兼顧學業及非常密集的訓練，令她培育出不同的能力，特別是適應力和抗壓力。為了更充分準備香港中學文憑考試，她在兩年後決定退出港隊，專心應付考試，最終成功獲得大學取錄。

單車運動讓馬詠茹累積了豐富的成長經驗，更培育了她頑強的適應力和抗壓力。

原以為運動員生涯就此結束，想不到翌年暑假，香港單車隊總教練沈金康致電馬詠茹，邀請她重返港隊，和李慧詩一同出戰國際賽事。「能夠與李慧詩一同出賽，令我非常心動。」幾經考慮後，她決定休學重返單車隊，而且不負眾望，與李慧詩首度合作便在37屆亞洲場地單車賽中為港隊摘得銀牌。

其後，馬詠茹再與李慧詩、李燕燕等隊友合作，在2018亞洲運動會單車比賽及2019印尼亞洲場地單車錦標賽分別贏得銀牌及銅牌。正當馬詠茹愈戰愈勇，預期將為港隊再創佳績之際，她和妹妹卻在同年宣布退役，再次重返校園。

馬詠茹多次代表港隊出戰並贏得獎牌。

累積經驗  創造更多可能

「我覺得每個人在不同階段都會有想做的事，而我亦喜歡接受新挑戰。」馬詠茹表示，由於自己的目標不只限於單車運動，所以經歷多次賽事並考慮長遠發展後，決定重返校園累積更多知識，期望能在不同領域有更好的發揮。

退役後，她轉往幕前發展，擔任運動節目主持人和評述。「運動員的經驗，令我勇於嘗試不同事物，並學會努力和堅持！即使部分工作如電視節目主持極具挑戰性，但當我決定接受新挑戰後，便會全力以赴。」

馬詠茹近年嘗試不同領域的工作，她認為成功關鍵在於累積經驗，全力以赴。

無論是讀書求學，或在運動及其他領域，馬詠茹都是抱着專心一致，全力以赴的態度，在能力所及下做到最好。「過往經驗告訴我，成功是由一點一滴的努力累積而成，所以我相信只要堅持同努力做好每件事，最終都可以逹成目標。」

全面保障  安心追逐夢想

「投身社會工作後，我更加明白儲蓄和理財的重要性，尤其我作為斜槓族，沒有固定收入，更要好好規劃。」她表示，即使運動員的作息十分規律，但日常的訓練和比賽安排亦可能因種種情況而發生變化，所以每個人都應該提升個人的應變能力。「我很早已為自己訂定短期和長期的儲蓄目標，例如每月會先把部分收入存入銀行，妥善理財，達至財務自由以實現不同目標。」

她認為，理財和運動一樣，既要長時間經營，也要訂下明確目標，藉此一步一步堅持下去。「不少剛投身社會的年輕人都可能有入不敷支的情況，所以更要及早養成儲蓄習慣，並每月清楚計算收入和支出，了解自己的財務狀況，做到量入為出。」她指出，「透過儲蓄累積財富，可以做到積少成多。而且香港的銀行存款均受存款保障計劃保障，無論是個人、聯名或公司戶口，甚至外幣戶口和虛擬銀行的存款亦同樣享有法定保障。大家自然可以安心計劃未來，嘗試不同挑戰、追求夢想。」

（特約）

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