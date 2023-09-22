【李玟離世】李玟離婚申請揭丈夫Bruce兩度不忠　Coco生前訂婚後協議書

▲ 李玟的婚後協議書曝光！

一代樂壇天后李玟（Coco）於7月5日離世，享年48歲。Coco離世後外界依然關注其生前婚姻狀況，日前有報導指李玟生前揭發Bruce兩度出軌，因而決心離婚，兩人更訂下「婚後」協議書，曝光了雙方若離婚的話，Bruce要向李玟作出金錢賠償！

從李玟與Bruce的離婚申請文件得知，2017年Bruce被發現出軌，李玟隨即立遺囑將財產全留給母親；雖然Bruce承諾跟情婦分開，及至2019年，李玟發現Bruce與情婦仍藕斷絲連。

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▲ （網上圖片）

身心受創三度自殺

在2018至2023年這五年間，李玟曾三度找律師辨離婚手續，首兩趟李玟均回心轉意，及至今年1月，李玟向香港家事法庭提出離婚申請。

離婚申請書提及，李玟為國際知名藝人和公眾人物，她極度擔心名譽受到傷害，因而長期飽受壓力。

另外，Bruce背她出軌令其身心受創，患上抑鬱的李玟曾三度自殺，患抑鬱的李玟因而減產，收入難免減少。

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確診乳癌未獲丈夫陪伴

在2022年5月李玟發現左胸有巨大硬塊，8月確診患上乳癌，不過Bruce此時卻身在西班牙度假，對李玟病況不聞不問，李玟因而決心離婚。

到同年10月15日兩人開始分居，於2023年1月17日李玟向家事法庭申請離婚，在法庭文件中坦言得不到老公的關愛，Bruce亦沒有終止婚外情，破壞兩人的互信。

▲ 一代樂壇天后李玟（Coco）於7月5日離世。（取自微博）

另外，李玟向法庭呈上與Bruce簽訂的「婚前協議書」及「婚後協議書」，當中「婚前協議書」訂明「婚姻破裂」的定義為二人分居至少3個月，或雙方同意簽訂關係「無可挽回」。

在2018年，當首度發現Bruce出軌時，李玟加簽「婚後協議書」，內容指出若二人離婚，Bruce支付5,000萬美元予李玟，另外要為李玟購入價值2,000萬美元的山項豪宅。

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