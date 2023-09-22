【周末好去處】M+希克藏品+希克獎展品　3天限定「豬肉凳」衝擊感官

▲ 「M+希克藏品：別傳」及「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽

M+希克藏品第二個展覽──「M+希克藏品：別傳」，於今天（9月22日）在希克展廳向公眾開放。繼廣受好評的首個M+希克藏品展覽「M+希克藏品：從大革命到全球化」後，「M+希克藏品：別傳」以視覺形式為重點，探討1990年代至今中國當代藝術的風格和實踐。

中國社會在1990年代經歷朝向消費主義的轉型，令藝術家有更多與國際接軌的機會，激發他們重構自己的文化身分，呈現出中國高速發展的過程。

顧德新《2021年11月12日》

此展覽將展出逾120件展品，以4個主題區域劃分：「消亡」、「滿則溢」、「非此非彼」及「暗湧」。

最吸睛的當然是顧德新的《2021年11月12日》裝置，紅沙發、紅地毯、紅布，玄機在於9月22-24日，Ｍ+期間限定重塑2000年在上海「不合作方式」展覽，藝術家將豬內臟脂肪放於沙發內，讓參觀者試坐，那奇怪的不舒服感，還有那股豬羶的味道，完全衝擊美學認知。

而基於衛生問題，所以是期間限定3天。

▲ 顧德新《2021年11月12日》：還原藝術家當日放入豬肉在沙發讓參觀者試坐，期間限定3天。（圖片：Ｍ+提供）

另一個震撼的畫面，就是孫原及彭禹的作品《老人院》，13個極仿真的老人，外貌像政治領袖、主教和獨裁者，坐在電動輪椅上，打著盹、流著口水，還不時像碰碰車碰撞，諷刺世界跌序由一小群領袖來決定。

▲ 孫原及彭禹的作品《老人院》（圖片：Ｍ+提供）

希克獎藝術家作品回應疫情人工智能

另一展覽「希克獎2023」，則在周六（9月23日）起於地下大堂展廳免費向公眾開放。

希克獎由M+於2018年成立，其前身為烏利‧希克博士於1998年在中國創辦的中國當代藝術奬（CCAA）。希克獎是一項兩年一度的獎項，表揚出生或工作於大中華地區的當代藝術家。



此次展覽展出6位入圍藝術家的作品，包括范加、苗穎、王拓、謝南星、楊沛鏗和于吉，他們以獨特視野探討與日常生活相關的當代議題，包括回應全球疫情大流行所造成的破壞，在作品中凸顯因社會及制度變化所致的隔離與內心創傷經驗等。

苗穎《桃源十二村》：是一個3章實時模擬作品，描繪由人工智能管治人類的未來世界。作品以中世紀作為背景，圖中的《牧羊人之耀》，是透過AI訓練6個牧羊人走路，會打出不同的分數，每一次的畫面都是不同。

▲ 苗穎《桃源十二村》：是一個3章實時模擬作品，描繪由人工智能管治人類的未來世界。作品以中世紀作為背景，圖中的《牧羊人之耀》，是透過AI訓練6個牧羊人走路，會打出不同的分數，每一次的畫面都是不同。（圖片：Ｍ+提供）

苗穎《桃源十二村》的第二章《剩餘智能》，也是透過AI衍生充滿動感的小說。

▲ 苗穎《桃源十二村》的第二章《剩餘智能》，也是透過AI衍生充滿動感的小說。（圖片：Ｍ+提供）

范加《Sites of Wounding: Chapter 2》：研究香港的土沉香。沉香的形成，是從樹幹受到真菌入侵或外部損傷後分泌出帶有香味的樹脂而來。

藝術家就運用3D打印技術，掃描自己的身體後打印出其肌肉組織和內臟，然後固定在染色玻璃球上，還將兩個作品嵌入牆中。

▲ 范加《Sites of Wounding: Chapter 2》：研究香港的土沉香。沉香的形成，是從樹幹受到真菌入侵或外部損傷後分泌出帶有香味的樹脂而來。藝術家就運用3D打印技術，掃描自己的身體後打印出其肌肉組織和內臟，然後固定在染色玻璃球上，還將兩個作品嵌入牆中。（圖片：Ｍ+提供）

觀眾從那細小的「傷口」，就可以看到范加的作品。

▲ 觀眾從那細小的「傷口」，就可以看到范加的作品。（圖片：Ｍ+提供）

楊沛鏗《隊》：藝術家以全球疫症大流行期間的出入境經歷為靈感，重現焦慮疏離的隔離體驗。觀眾可排隊進入「酒店房間」，一睹發財樹被困房內的抑壓及束縛，並細看宣紙上標記窗外日光流逝的筆觸及茶跡。（圖片：Ｍ+提供）

▲ 楊沛鏗《隊》：藝術家以全球疫症大流行期間的出入境經歷為靈感，重現焦慮疏離的隔離體驗。觀眾可排隊進入「酒店房間」，一睹發財樹被困房內的抑壓及束縛，並細看宣紙上標記窗外日光流逝的筆觸及茶跡。（圖片：Ｍ+提供）

最新影片:

M+希克藏品：別傳

展期：2023年9月22日起

展場：希克展廳

票價：夏季特別優惠標準門票：$90；特惠門票：$45

備註：2023年10月1日或以後須以原價$120購買正價標準門票，及$60購買特惠標準門票。

希克獎2023展覽

展期：2023年9月23日至2024年1月14日

展覽地點︰地下大堂展廳

備註：展覽免費開放予公眾入場參觀

記者：何小雲