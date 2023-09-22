【杭州亞運】潮遊杭州最新景點+民宿　人氣地標天目里封頂流商場

當杭州亞運會正要開始，一個嶄新形象的杭州在過去幾年已默默成形。不再限於名聲在外紅了千年以上的西湖，杭州的新晉潮點和潮人集中地早已向外沿擴散。

一種是超現代化網紅款綜合型消費加文創園區；另一頭，乘着靠近山川的天時地利，走進山中就是自成一角的隱密秘境。這是傳統景點或比賽場地以外，你要一探的新杭州。

▲ 整棟特色樓層可開放作藝術家駐留計劃，社會空間成為創作源頭。 （官方提供）

天目里︰大師建築最潮商場社區

往大的一面探索，首先來到近年的人氣地標天目里。意大利建築大師Renzo Piano親自操刀設計監工，他以超高工藝的清水混凝土風格見稱，在建的時候，由於高要求，甚至得從意大利專門飛了十多名工匠到杭州，為的是實現大師的理想效果。

出來是一整個融合光綫與空間，布局清雅的園區，焦點是一個淺水池，以鏡像形式反照全景。它已大大超越了商場的傳統意義，而是集消費、辦公樓、買手店、書店、餐飲、酒店、藝術館和市集的超綜合體。

進駐的店舖，據悉其營業額都是杭州城內最高頂流，可知人流多旺盛。難得是因為空間開放得宜，就算是周末人多，仍能各得其所相對寬鬆。每到有特別節目安排，如露天電影或展覽，就成為城中焦點。

另一特色是藝術創見，有專門定期策展的美術館，甚至一整棟樓分配給藝術家進駐入住進行創作。來到這裏可說是看到大型城市生活園區的未來發展方向。

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天目里

地址 ︰ 浙江省杭州市西湖區天目山路398號

電話 ︰ 0571-87978536



蔦屋書店︰100% 還原

著名的日本蔦屋書店，計劃是跟不同中國開發商合作，幾年內在中國內地開設上百家蔦屋。雖然疫情把進度減慢，但近日將會重拾正軌。

▲ 也是閱讀、餐飲聚會的綜合空間。（官方提供）

現時中國境內眾多已開設的蔦屋書店中，則以天目里這一家最貼近東京代官山那最經典的設計。高樓頂，白色和T字型的構圖，高牆書架，木色的氣氛，把書本和生活物品完美結合無出其右，不奇怪也成了城中約會首選地，以至引來全國遊客來打卡朝聖。

店長曾表示，勿以為現在書不太賣錢，他透露在此店中，鎮店之寶的幾套大型圖冊，如著名建築師畫冊等，定價雖然可去到數萬元之價位，但仍不時能賣出，可見杭州對大型畫冊的消費力及需求。

▲ 園區內的咖啡店都成了打卡熱點。（官方提供）

蔦屋書店

地址︰浙江省杭州市西湖區天目山路398號天目里2-4號樓

電話 ︰0571-81025601

東信和創園︰小清新生活美學駐點

至於往小而精的方向去尋找，則必定要逛東信和創園。這園區好可能是現在全中國最多元化又精緻的文創餐飲消費村。

由老廠園區改建，每棟變成一家新店，三十家以上的店舖，比起一般商場不算很多，但勝在每家都有自己特色及定位，尤其是視覺設計全部具網紅打卡特質，單單要打滿三十家的卡，逛這園區就足夠花一天時光。

▲ 由老廠房改建成各家獨立店舖。（官方提供）

型格的咖啡店有ARTISTSAN和COLETIA。最Cool 的家品飾品店有廓爾。還有青竺主打茶具和茶（也是杭州特色）、國內新興自主戶外生活品牌GOGOGO（現在Glamping 大為流行），設計成戶外體驗營，各種帳篷、便攜桌椅、暖爐、咖啡壺到復古美式fashion及背包任你試。

▲ 典型杭州審美風。（官方提供）

當然有早早就成名的杭州著名原創禪風家俱品牌梵几。總之這園區有一種結合到杭州文化傳統的獨特優勢，是當今杭州原創新潮的代表之餘，也可大概知道當前中國的設計及美學水平。

▲ 各種原創設計品。（官方提供）

東信和創園

地址 ︰ 浙江省杭州市西湖區留和路139號

電話 ︰ 0571-85221065

杭州余來民宿︰高顏值隱世治癒

▲ 由新加坡和日本建築師設計，二樓開天窗用作採光。（官方提供）

杭州作為旅遊熱點，好處是資源豐富，好多新發現。但問題也有，就是遊人實在太多。我們雖已遠離西湖景點，不過各園區每到旺季還不免人擠人。

而愛悠閒的杭州人都會告訴你，他們自有偷閒方法，因為杭州近山，住宿資源極豐富，所以到山上小休，就成為他們平常的後花園之旅。

▲ 面對遠山的小農舍改建。（官方提供）

杭州周邊的山上，可說是率先帶起現在吹得正盛的民宿風。一來因為各種山形地勢層出不窮，總可找到偏遠但無敵的景觀，建設夢想之屋。二來杭州周邊包括上海的消費力高企，承受得因高要求好設計而來的相對高房價，讓精緻山中生活得到健康的消費循環。

▲ 盛夏時有種隱於森林的私密。（官方提供）

這所余來民宿，正就是在這背景下出現，被形容為現都成了杭州及上海山居愛好者的Best Kept Secret。因為它位處太湖源小村深處，小而精，只得六間房，被形容為這山中民宿潮的代表。

距離杭州市中心需約兩小時車程，但一旦進山，就完全令人忘卻城中一切。因海拔較高，它也是避暑勝地，冬天又有雪景。但最值欣賞的是那又有顏值又叫人放鬆的設計，可說體驗感是一眾山居民宿中最體貼的。

▲ 冬天可火爐邊賞雪。（官方提供）

特別是一個可看遠處山景的大平台，以及可自己做飯的大廚房，都令人印象難忘。最適宜備好食材，一家人包下整棟樓過兩三天私人假期。

杭州余來民宿

地址︰浙江省杭州市臨安區太湖源東坑村姚家塢10號

電話 ︰086-18106549548

記者︰李照興