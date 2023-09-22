【開心速遞】「三姨」熊心如跟TT未返《愛‧回家》　蘇韻姿返加拿大相隔4年一家團聚

▲ 憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》火速入屋的「三姨」蘇韻姿（Andrea）透露近況。

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》火速入屋的「三姨」蘇韻姿（Andrea）離家多時，加上外界曾傳出蘇韻姿被雪藏的消息，令觀眾十分擔心心如回家無期。

蘇韻姿跟TOPick透露TVB的安排及近況，已有4年沒見過家人的她最近飛回加拿大探親，兼賀弟弟結婚，終於一家團聚！

【香港小姐】蘇韻姿仍未能返《開心速遞》 逐步解封出海派福利【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

回加拿大探親

蘇韻姿早前曾飛回多倫多探望家人，「細佬結婚好開心，已經相隔4年冇返多倫多見屋企人。4年後一家團聚好難得，可以珍惜同家人一齊嘅時間。始終我喺香港做嘢，屋企人喺加拿大，有好多屋企嘢未必幫到手。」

今次的探親之旅為期兩星期，蘇韻姿表示：「今次嘅旅程雖然唔長，不過今次主要係陪屋企人，同埋爭取更多時間同佢哋相處。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

原來蘇韻姿的弟弟剛剛榮升人夫，「見到細佬咁幸福，作為家姐好安慰，佢老婆好好，兩個都好相愛、好襯，好有夫妻相。為佢感到高興，很感動，喊得好緊要！」

她感慨道：「我心目中嘅細佬永遠都係一個BB仔，見到佢大個仔喇！成家立室喇！」

跟家人久未重逢，她份外感慨：「連細細佬都好似高咗啲。唔經唔覺時間過得好快，更加令我想做好自己，做啲成績，希望之後可以密啲返屋企探屋企人，想有多啲時間畀到佢哋。」

【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水 水著玩遊戲力抗邵初【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

蘇韻姿談三姨回家

至於觀眾最關心的是三姨何時回家？有沒有被公司雪藏？

蘇韻姿感謝觀眾支持，「多謝大家！我都好掛住屋企！暫時都係等待公司嘅安排，公司有安排我做其他工作，所以可能我要先完成其他工作再睇睇公司嘅安排。」

她很感恩：「幸運係大家鍾意睇《愛‧回家》，幸運係大家透過呢個節目認識我，我亦透過這個節目學識中文、演戲同好多事，所以非常感激有呢個機會。」

她說：「隨了心如陪大家每晚食飯外，心如呢個角色都陪住我成長，我都很感恩有熊心如呢個角色同《愛‧回家》這套劇，很感恩大家鍾意我同支持我，我都會繼續努力。」

▲ （陳慧安 攝）

心如的感情路

心如的感情線吸引不少觀眾關注，其初戀男友是池子孝（阮政峰飾），其後亦被George（張明偉飾）力追，之後亦曾跟風少（陳浚霆飾）有曖昧關係。

不過在心如離家前跟TT（梁証嘉飾）歐遊公幹便未一直未有回家，「心如呢個Moment揀咗TT，可能編劇好想心如同TT一齊就寫咗佢哋一齊。」

被問到對「3T」這對CP有甚麼看法？她覺得：「心如同TT嗰條線好Sweet，第一次心如對一個男生有心動的感覺。之前係池子孝鍾意心如，之後George也係暗戀心如，但心如係第一次暗戀人，嗰個就係TT。」

她以觀眾角度看心如的感情路，「可能好多香港女仔都覺得同心如Connect到，特別係比較怕醜嘅女仔，喺愛情方面未必好主動，當心如都係咁嘅時候就代入咗。感情都係講Feel，所以心如鍾意邊個我都支持佢。」

心如的回家之期令觀眾等得焦急，不過另一邊廂，蘇韻姿終於在4年後回加拿大探親，與現實中的家人團聚！

記者：梁樂欣

最新影片推介：張盈悅專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R