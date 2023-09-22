【精明選科】台美女學霸棄台大電機系 入港大讀「神科」︰比醫生更高薪

▲ 動靜皆宜的Kelly不但讀書叻，亦熱愛運動。

不少台灣學生爭崩頭想入台灣大學(台大)的「電機系」，認為前途無可限量。不過，台灣靚女學霸YouTuber「Kelly」近日拍片，指當年姊姊Minnie同時獲台灣大學電機系與香港大學精算系取錄，但姊姊最終放棄台大電機，選擇入讀香港大學讀神科，直言薪水比醫生還要高。

Kelly畢業於北一女中和加州大學柏克萊分校，是名副其實的學霸，近日她邀請姊姊Minnie上她的頻道，齊齊分享大學選科的經歷，Minnie也是校內的高材生，她坦言不少高中生大學選科時總感到迷茫，她建議可以先看自己的興趣，也可聽聽線上課程或其他人的就業心得，她現身說法，高中時自已對數學有興趣，所以大學才選擇與「數學統計」相關性較高的精算系。

影片推介：

精算師適合追求穩定的人

Minnie認為精算師適合追求穩定的人，只是執照很難拿到，必須經歷非常多的考試，所以擅長考試的人比較適合走這條路。她並建議想當精算師的人要特別加強英文，因為教材和考試都是全英文。

Minnie透露當年同時被台灣大學電機系與香港大學精算系取錄，因為兩間都是很不錯的學校，她就以科系作為考慮因素，如果兩間學校排名有差距，她未必會這樣揀，最後她選擇後者。

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Kelly美國留學選校為先

Kelly透露，台灣勞動部5月31日發布的「職業類別薪資調查」數據，台灣薪水最高排名的3個職業，分別是飛機師、精算師以及醫生，其中精算師排行第2，比醫生還高薪。她指出，由2021年8月至2022年7月，台灣共有48位精算師，年薪平均約325萬新台幣(約79萬港元)，而剛入職的月薪亦接近5萬台幣(約1.22萬港元)，所以她覺得︰「起薪蠻不錯的」。

姊姊Minnie揀科以興趣為先，但Kelly則另有方向，擁有美國加州灣區當軟體工程師的高學歷的她，指自己赴美讀大學時，則以選校為優先，因為在美國很容易轉學系，因此她會希望能先進一個比較好的學校，再轉系或雙主修。

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責任編輯：王明芳