【毒蟲出沒】女子拍死隱翅蟲染毒液手臂發炎潰爛一週未癒　醫生教3招正確處理及預防

▲ 女子拍死隱翅蟲，手臂發炎潰爛一週未癒，醫生教3招正確處理及預防。

如遇隱翅蟲千萬別拍打！近日，一名女子拍死隱翅蟲時，不慎將其毒液沾染到手臂，結果皮膚發炎至潰爛，整整一週仍未痊癒。有皮膚科醫生提醒，可以用3招正確處理和預防隱翅蟲。

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根據人民網報道，山東一名女子徒手拍死一隻隱翅蟲，用手指捏住時沾染了隱翅蟲毒液卻沒留意，又將毒液抹到手臂上。結果，女子手臂皮膚出現發炎、潰爛，整整一週仍未痊癒；惟一慶幸是其手指並無大礙。

隱翅蟲毒液可致皮膚潰爛

皮膚科專科醫生葉榮根曾接受TOPick訪問解釋，隱翅蟲含有「隱翅蟲素」（Pederin），人體接觸後普遍會出現刺痛、紅腫、起水泡症狀，但不會傳人。

皮膚科專科醫生侯鈞翔亦曾表示，隱翅蟲的毒液含腐蝕性物質，人的皮膚接觸到這些毒液後會受到腐蝕性傷害，相當於二級化學反應的灼傷，對人皮膚的傷害歸類為毒性急性過敏發炎。出現過敏反應後如未適當處理，會造成隱翅蟲皮膚炎，毒液會迅速破壞由蛋白質和脂肪構成的表皮。隱翅蟲汁液迅速溶解蛋白質和脂肪後，進入真皮層，會造成更大傷害，進一步令皮膚發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛，整個過程將在10分鐘內完全經歷。

專家教正確處理方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾受訪稱，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋。在香港並不常見，會出現的品種約4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。雖然不常見，但若不幸遇上，切記千萬不能觸摸或拍打牠，否則牠會釋出毒液。

TOPick整合多位專家意見，歸納正確處理及預防隱翅蟲方式如下：

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責任編輯：羅嘉欣