【明星扮靚】凍齡女神黎姿每日自我檢查　靠運動+健康餐保持23吋少女腰【多圖】

▲ 51歲黎姿大方分享凍齡不老術。

息影多年的黎姿（現名馬黎珈而）即使久沒公開露面，仍不時更新社交平台與網民保持互動，難怪至今依舊人氣高企，其IG擁43萬粉絲追蹤，仍然是大家心目中的女神。

下月踏入52歲的黎姿，雖然已為三女之母，仍然保養得宜，美貌與身形似足吃了防腐劑一樣，不老不走樣，是公認的凍齡女神。

【凍齡女神】黎姿瑞士度假踩單車戴防曬面罩 GiGi在家都塗防曬霜免出斑

最新影片推介：張盈悅專訪

每日自我檢查乳房

熱心慈善的黎姿昨日（9月21日）以粉紅大使身份出席「癌症基金會粉紅革命」啟動禮，即使抱恙仍然堅持現身。她宣揚女性要多愛自己，稱乳癌是香港女性頭號殺手，並透露每天都為自己檢查，每月給醫生以作檢查。

日前公開多張宣傳照的拍攝花絮，穿上粉紅色西裝套裝的黎姿，美貌30年如一日，即使年過半百，仍然維持著23吋少女腰，究竟黎姿有何凍齡秘訣？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【明星扮靚】黎姿未來或復出拍劇 凍齡靚媽分享養顏秘方

公開保養秘訣

黎姿曾於活動上分享保養心得，直言心情保持快樂很重要：「還要有一顆童真的心。」想身形零贅肉，必時常做運動，黎姿透露最喜歡跑步、健身和游泳，她強調每天多喝水亦十分重要，令身體保持新陳代謝。

同時，黎姿在飲食方面嚴控管理，每日攝油量不多於4勺油，而且堅持不吃糖、不吃油、不吃麵粉，份量控制之餘，還計算卡路里。黎姿從不節食，更日食4餐，她曾大方公開自己的「5天減肥餐單」。

第1天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果／橙1個

午餐（360卡）： 南瓜粥1碗+帶子青瓜沙律

下午茶（280卡）：藍莓奇亞籽乳酪+米餅

晚餐（250卡）：苦瓜蒸魚+青菜豆腐湯

第2天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果1個＋雞蛋1隻

午餐（360卡）：沙律1份＋魚肉

下午茶（150卡）：聖女果10顆＋紫薯1個

晚餐（350卡）：豆腐蛋＋魚肉釀茄子＋冬瓜湯

第3天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：蘆荀＋芝士蔬菜焗豬扒飯＋紅豆薏米水

下午茶：藍苺乳酪

晚餐：大蝦沙律＋木瓜杏仁露

第4天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：紅菜頭湯＋雞肉沙律

下午茶：無糖乳酪

晚餐：竹笙＋青菜＋青紅蘿蔔湯＋紅豆湯

第5天

早餐：麥片1碗+橙1個

午餐：沙律＋紅菜頭湯

下午茶：紫薯糕2件＋咖啡1杯＋杏仁6顆

晚餐：魚肚蘿蔔炒魚蛋＋毛瓜瘦肉湯1碗＋燉豆奶1碗

▼ 點擊圖片放大 +33 +32

商界女強人

黎姿曾為一線當家花旦，2008年參演《珠光寶氣》後便息影嫁人，為丈夫馬廷強誕下三名愛女。

榮升為人母的她未有「躺平」留家做少奶奶，反而擔任醫美集團CEO，2019年其醫學美容公司在香港聯交所主板上市，擁美容王國的她成為商界女強人。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R