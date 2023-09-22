【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠 焦點：買2盒月餅送3倍積分及$30現金券等
社會 12:18 2023/09/22
本周超市優惠，焦點有惠康指定零食／常溫麵／罐頭，任選 $39.9/3件；Häagen-Dazs各款家庭裝雪糕／3件裝雪糕批，折實價$99/2件。萬寧舒適達抗敏護齦／強化琺瑯質單支裝牙膏買2件送Starbucks $25禮券1張。
即看優惠詳情：
▼點擊圖片放大
+4
+3
惠康優惠：
優惠期: 22/9/2023 – 28/9/2023
- 買2盒指定月餅，送紅／白酒，3倍yuu積分及$30現金折扣券
- 軒尼詩 V.S.O.P.干邑，$599/支，送紅酒
- 利川各款湯圓，$25.9/3包，平均$8.64/包
- 指定零食／常溫麵／罐頭，任選 $39.9/3件
優惠期: 22/9/2023 – 24/9/2023（只限3天）
- Häagen-Dazs各款家庭裝雪糕／3件裝雪糕批，折實價$99/2件，折實平均$49.5/件
旋風激抵優惠 - 激抵大贈送
優惠期: 22/9/2023 – 28/9/2023
- 買刀嘜3支裝純正花生油，$102.9/1排，送總值$51.5禮品
萬寧優惠：優惠期：22/9/2023 - 28/9/2023
多款指定產品現正進行優惠：
- 個人護理產品買3件滿$99送李錦記金醬油500毫升 (膠樽裝) 2支
- GNC精選產品買3送1
- 指定關節健康產品買第2件半價
- 指定頭髮護理及染髮產品買第2件半價， 買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1L
- 舒適達抗敏護齦／強化琺瑯質單支裝牙膏買2件送Starbucks $25禮券1張，舒適達／牙齦適單支裝牙膏買4件送Neoflam不銹鋼多功能廚剪1件，舒適達／牙齦適／保麗淨產品買滿$149送維他奶原味鈣思寶250毫升9包裝1件
- 精選ON: THE BODY沐浴產品買2送1 ，買滿$99送Saffron衣物柔順劑1公升 (粉紅佳節) ，買滿$119再送$15 供應商優惠券
- 指定女性衛生護理用品買1送1
即看優惠詳情：
▼點擊圖片放大
+5
+4
7-Eleven優惠：
- 【$8.5／件】哈瑞寶橡皮糖70-80克（各款）（優惠期：20/9/2023 – 26/9/2023）
- 【$8／支】維他奶豆奶／麥精豆奶480毫升／日式桃茶／蘋果茉莉綠茶／荔枝烏龍茶／橙烏龍茶／白提烏龍茶500毫升膠樽裝。購買維他新鮮茶／樽裝茶500毫升（冷泡茶除外）可獲印花1個，儲齊7個印花可免費兌換一支。（優惠期：20/9/2023 – 26/9/2023）
- 【$7／罐】青島啤酒500毫升大罐裝（優惠期：20/9/2023 – 26/9/2023）
- 【$57／8支】雀巢甜筒（各款）（優惠期：22/9/2023 – 26/9/2023）
- 【$108／4盒】GODIVA黑巧克力軟心雪條（各款）（優惠期：22/9/2023 – 26/9/2023）
即看優惠詳情：
▼點擊圖片放大
+2
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：陳麗娜