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【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠　焦點：買2盒月餅送3倍積分及$30現金券等

社會 12:18 2023/09/22

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

本周惠康萬寧7-11優惠，焦點買2件指定牙膏送Starbucks $25禮券。（DFI零售集團提供）

本周超市優惠，焦點有惠康指定零食／常溫麵／罐頭，任選 $39.9/3件；Häagen-Dazs各款家庭裝雪糕／3件裝雪糕批，折實價$99/2件。萬寧舒適達抗敏護齦／強化琺瑯質單支裝牙膏買2件送Starbucks $25禮券1張。

即看優惠詳情：

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惠康優惠：

優惠期: 22/9/2023 – 28/9/2023

  • 買2盒指定月餅，送紅／白酒，3倍yuu積分及$30現金折扣券
  • 軒尼詩 V.S.O.P.干邑，$599/支，送紅酒
  • 利川各款湯圓，$25.9/3包，平均$8.64/包
  • 指定零食／常溫麵／罐頭，任選 $39.9/3件

優惠期: 22/9/2023 – 24/9/2023（只限3天）

  • Häagen-Dazs各款家庭裝雪糕／3件裝雪糕批，折實價$99/2件，折實平均$49.5/件

旋風激抵優惠 - 激抵大贈送

優惠期: 22/9/2023 – 28/9/2023

  • 買刀嘜3支裝純正花生油，$102.9/1排，送總值$51.5禮品

萬寧優惠：優惠期：22/9/2023 - 28/9/2023

多款指定產品現正進行優惠：

  • 個人護理產品買3件滿$99送李錦記金醬油500毫升 (膠樽裝) 2支
  • GNC精選產品買3送1
  • 指定關節健康產品買第2件半價
  • 指定頭髮護理及染髮產品買第2件半價， 買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1L
  • 舒適達抗敏護齦／強化琺瑯質單支裝牙膏買2件送Starbucks $25禮券1張，舒適達／牙齦適單支裝牙膏買4件送Neoflam不銹鋼多功能廚剪1件，舒適達／牙齦適／保麗淨產品買滿$149送維他奶原味鈣思寶250毫升9包裝1件
  • 精選ON: THE BODY沐浴產品買2送1 ，買滿$99送Saffron衣物柔順劑1公升 (粉紅佳節) ，買滿$119再送$15 供應商優惠券
  • 指定女性衛生護理用品買1送1

即看優惠詳情：

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7-Eleven優惠：

  • 【$8.5／件】哈瑞寶橡皮糖70-80克（各款）（優惠期：20/9/2023 – 26/9/2023）
  • 【$8／支】維他奶豆奶／麥精豆奶480毫升／日式桃茶／蘋果茉莉綠茶／荔枝烏龍茶／橙烏龍茶／白提烏龍茶500毫升膠樽裝。購買維他新鮮茶／樽裝茶500毫升（冷泡茶除外）可獲印花1個，儲齊7個印花可免費兌換一支。（優惠期：20/9/2023 – 26/9/2023）
  • 【$7／罐】青島啤酒500毫升大罐裝（優惠期：20/9/2023 – 26/9/2023）
  • 【$57／8支】雀巢甜筒（各款）（優惠期：22/9/2023 – 26/9/2023）
  • 【$108／4盒】GODIVA黑巧克力軟心雪條（各款）（優惠期：22/9/2023 – 26/9/2023）

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責任編輯：陳麗娜

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