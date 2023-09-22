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【日本旅遊】札幌新地標商場今秋開幕　COCONO SUSUKINO擁超大藥妝店

休閒消費 15:25 2023/09/22

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札幌薄野新商場COCONO SUSUKINO，預計在 11月下旬各設施陸續開幕。（相片來源：COCONO SUSUKINO 官網 ）

日本札幌薄野向來有不夜城之稱，無論是上班日還是周末周日，到處都是當地居民與遊客，名副其實夜繽紛。

除了札幌啤酒巨大的霓虹燈外，今個秋天將出現另一座地標，樓高18層集吃喝玩樂兼酒店住宿的複合商場COCONO SUSUKINO。

3樓美食廣場有本地及國際餐廳。（相片來源：COCONO SUSUKINO 官網 ）

商場位置盡佔地利，交通方便，乘札幌市營地下鐵南北綫薄野站出口5直達，或札幌市電薄野站徒步一分鐘可到。

高聳大樓包涵大型藥粧店、超市、美食餐廳、戲院等，7至18樓是 Sapporo Stream Hotel。其中1樓的AINZ&TULPE藥粧店，將會是札幌內最大型。

COCONO SUSUKINO各層店舖分布。（相片來源：COCONO SUSUKINO 官網 ）

3樓的「COCONO FOODHALL」的美食廣場，可以讓食客由午餐、晚餐食到深夜，完全貫徹薄野不夜城之名。

3樓和4樓設有各種娛樂遊樂區，由SEGA遊戲中心改名的「GiGO」遊戲中心，網羅夾公仔機、各種互動遊戲等，可消磨一整天，外面大雨大雪也不愁無地方購物吃喝玩樂。


COCONO SUSUKINO  

地址：北海道札幌市中央區南4条西四丁目一番一

預計開幕日期：第一期2023年11月30日、第二期2024年1月下旬

記者：周美好

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