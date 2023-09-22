【公屋輪候】排市區4人單位首派漁灣邨鄰近名校　港媽提出3原因果斷放棄

▲ 港媽排市區4人單位首派柴灣漁灣邨，一拆信後即因果斷放棄，並提出3個原因。

很多家庭都渴望早日上到公屋，但未必能獲派心儀屋邨，應該如何抉擇？有港媽等了多年終收到首派通知信，結果一拆信見到是港島這條屋邨，即果斷放棄單位，並在網上解釋有3個原因，引起網民熱議。

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該名港媽日前在「小紅書」上載首派通知信，並以「果斷放棄」為題發文分享拒絕原因。她表示一家人正輪候市區4人單位，一直心儀九龍區。7月初港媽收到合格信後，日前終於收到房署的配房通知信，結果獲分配到柴灣漁灣邨漁順樓。

信中顯示首派為柴灣漁灣邨漁順樓，單位租金為2,275元。不過，她認為該屋邨偏遠，樓齡亦已達46年，加上2個孩子剛升小一及中一，不想轉校，所以她「果斷放棄」，希望二、三派能派入九龍區公屋。

▲ 柴灣漁灣邨鄰近直資名校港大同學會小學。（香港經濟日報資料圖片）

網民讚16校網好

帖文引起網民討論，有網民認為漁灣邨交通便利，鄰近港鐵站，又多巴士路線，更有一個好校網，被很多學校包圍，「柴灣學（校）網好好」、「柴灣離地鐵這麼近都放棄？」。點擊圖片即睇更多網民意見：

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鄰近港大同學會小學

漁灣邨位於16校網，鄰近熱門學校有聖公會柴灣聖米迦勒小學、基督教香港信義會信愛學校；漁灣邨漁順樓更極近直資名校港大同學會小學，入到該校可以一條龍直升中學，是每年東區家長必報之選。

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責任編輯：王明芳