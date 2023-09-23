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【生B產假】連放27個月產假拒復工遭解僱 英女反告老闆歧視懷孕判決出爐

親子 14:33 2023/09/23

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英國一名女子放了長達2年3個月的產假後，老闆要求她復工，但女子不但拒絕，更提告老闆歧視懷孕女性勞工，近日法院判決出爐。

據《每日郵報》報道，該名女子於2019年3月入職國際森林產品公司（IFP），工作5個月後，她通知主管懷孕並提前申請產假，原本10月應該放完產假上班，但公司卻再被通知她再度懷孕，由於連生兩個小孩，為了照顧BB，該女子請求主管讓她延長產假至2021年11月，公司亦體諒她，批准她延長產假。

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法院判公司勝訴

女子放完長達2年3個月的產假後，公司要求她上班，但她卻稱要待「家庭問題」解決後才上班，公司鑑於職位長期懸空，便索性將她開除，她得悉被解僱後十分不滿，更以歧視懷孕婦勞工與遭到不公平解雇為由，起訴前公司。

當地法院審理，判該女子不但拒絕返回工作崗位，更沒承諾僱主具體上班日期，認為公司解僱她是合情合理，因此駁回其起訴，判處公司勝訴。

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責任編輯：王明芳

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