【支援弱勢】惠康周三9折優惠擴展至樂悠咭用戶　每售指定產品再捐一件

▲ 惠康周三9折優惠擴展至樂悠咭用戶，每售指定產品再捐一件。（DFI零售集團提供）

惠康星期三9折長者購物優惠擴展至60歲持樂悠咭人士， 較現時多65萬人受惠。另外，即日起至下周四（28日）期間，「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，亦推出「加餸啦」配對捐贈，讓弱勢社群都可享受一個中秋佳節。

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現時本地65歲或以上長者咭持有人在星期三於惠康購物享9折優惠。日前，惠康將優惠擴展至60歲或以上樂悠咭持有人，預料全港多65萬人受惠。現凡持有長者咭或樂悠咭人士於星期三到惠康、Market Place、3hreesixty 購買自家品牌，如Meadows、御品皇等超過1,500件貨品，即享9折優惠。

另外，惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動於9月22日至28日期間，顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1港元。

顧客凡購買以下御品皇產品，惠康更會以配對形式捐出一件：

御品皇鳳凰卷／蜂巢蛋卷 150 克

御品皇優質泰國茉莉香米 5 公斤

御品皇袋裝花菇 150 克

御品皇蠔皇海螺片 425 克

御品皇蟲草花 80 克

御品皇梅菜扣肉 397 克

御品皇午餐肉 397 克

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責任編輯：陳麗娜