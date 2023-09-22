【爆谷一周】久未香港露面吳彥祖任嘉賓　男神Daniel表明家庭永遠放首位

▲ 《爆谷一周》

谷德昭主持ViuTV節目《爆谷一周》在明晚（9月23日）播出的一集，製作組邀得久未於香港露面的吳彥祖（Daniel）擔任嘉賓。

男神Daniel因為疫情已4年沒回港，他表示非常掛住香港，很感恩這地方孕育了今日的自己。

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▲ 《爆谷一周》

意外加入演藝圈

Daniel回顧在21歲時，拿著1千元美金隻身來到香港，打算在亞洲遊玩幾個月，但結果錢好快便用完，於是迎來他第一個拍廣告的工作機會。

他並憶述當時的酬勞是3萬港元，對那時的他來說已很多錢，之後更成功進入電影圈，開始拍電影的生涯。



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珍惜與女兒相處時光

同時，Daniel亦談到現在工作對其來說不是最重要的事，家庭永遠在第一位，疫情期間日日照顧囡囡，本來亦擔心自己會覺得很煩，但原來非常喜歡這種生活。

現在Daniel也相當珍惜同囡囡相處的時間，因為知道囡囡長大後，就未必跟自己親近。

Daniel更分享同愛女之間的有趣事，囡囡現在10歲，經常取笑父母，笑指Daniel唔再當紅，熱度大減，於機場出現亦沒粉絲要求簽名等，令他哭笑不得。