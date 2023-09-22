【情緒病】港女焦慮抑鬱苦纏4年　曾咬到10指流血欲跳樓輕生分享1康復關鍵

▲ 港女焦慮抑鬱苦纏4年，曾咬到10指流血欲跳樓輕生，感激男友包容分享1康復關鍵。

近日，有港女於網上發文分享，指自己過去4年疑因讀大學的學業壓力，證實患上焦慮抑鬱症。經過精神科藥物治療及心理專家咨詢後，目前病情已穩定可停藥。而她強調，自己是靠一個關鍵令病情得以好轉。

最新影片推介：

有女網民周一（18日）在連登討論區以「抑鬱&焦慮症4年 今日停藥 你問我答」為題發文，分享自己患焦慮抑鬱症的經歷。她指自己患有焦慮抑鬱症，需服藥4年控制病情，同時接受了3年臨床心理學家的心理治療。她分享表示，要讓病情康復在於一個關鍵：

自己要想好返！

樓主指，在大學讀書時「太chur」，開始不斷缺席課堂及不溫書，每天早上癱在床上不想起來，「一溫書就爆喊、行行下路諗起下星期有test就爆喊」。她形容自己的情況算中度，「最嚴重果時有想跳同返唔到學，不過未到要入院」，但樓主每晚都會失眠，甚至還曾將10隻手指都咬到流血。

晚晚一瞓落床個腦就開行turbo諗嘢，諗學業諗愛情諗屋企，所有可以煩嘅都諗一次。日常發生咩少少問題都會即刻諗到好遠好細緻好擔心咁，有嘢未完成就會坐立不安，長期都有嘢諗有嘢擔心有嘢煩。

感激男友不離不棄

後來，因為男友無法忍受，於是讓樓主去看醫生，「其實如果唔係男友提醒，我會以為自己係正常」。她又指，家人無正式病史，惟她懷疑爸爸應該有抑鬱或躁鬱，而外婆都有類似的情緒問題。

4年藥加醫生加心理學家應該20萬到，啲錢係自己pt（兼職）或零用錢，同男朋友fulltime（全職）幫下手，屋企人唔知情，知果啲冇錢俾我。

樓主表示，在患病期間很感激男友一直包容，因為自己「最病果時個人真係癲癲哋咁」，但男友總會一直在旁安慰她，與她傾談。在旁安慰她，

比起說話，佢（男友）果種不離不棄嘅陪伴同理解最令我感動。

不過樓主又指出，作為情緒病病人也有責任不把另一半當「情緒垃圾桶」，雖然發病最嚴重時，無法控制自己「都冇計」，但當冷靜後就會向對方表達感激，以及自己會積極地讓病情康復，「而唔係以情緒病為藉口去勒索人」。

藥物舒緩病情 心理治療有助「斷尾」

治療方面，樓主建議，「如有些少錢建議搵心理學家，我個人嚟講好有用」。她表示，當嚴重病發時需靠藥物紓緩病情，直到病情減輕，可慢慢從醫生建議減輕服用分量，以及心理學家的治療則有助病情「斷尾」。

個人覺得食藥幫你穩定情緒，心理學家再解開心結，好多嘢內心放下咗就慢慢會冇事。

樓主續指，自己本身是個肥妹，以前會經常因自己不節制飲食及沒做運動而內疚，但經過與心理學家傾談後，發現自己過去將一大部分價值集中在外表，因此開始嘗試欣賞自己其他方面。她指出，情緒病病人經常會鑽牛角尖，但心理學家「可以幫你走返出嚟」。

1分鐘自測是否患上抑鬱症

醫院管理局資料顯示，據統計，本港已有超過30萬人患上抑鬱症。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

抑鬱症患者自救方法

若不幸患上抑鬱症，輕則損害日常生活功能，重則引致自殺危機明顯增加，可惜此病症頗受忽視。事實上，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人

以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣