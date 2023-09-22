【水中毒】中女每天飲水7000cc致尿頻水腫　求醫證實水中毒【附9大症狀】

▲ 中女每天飲水7000cc致尿頻水腫，求醫證實水中毒。

飲水過多，小心適得其反！台灣有一名48歲女子因尿頻及水腫問題纏擾數月，加上常感頭昏無力，擔心腎臟有問題，於是去求醫。醫生為女子檢查後，發現肇禍原因竟是女子的飲水習慣，原來她每天飲水逾7,000cc，最終導致水中毒。

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台灣書田診所副院長、泌尿科醫師洪峻澤早前於記者會分享個案指，該名48歲女士因尿頻、臉部及下肢水腫問題困擾數個月，加上常感到頭暈無力，擔心腎臟出問題而求醫。洪峻澤指，女子排尿情況及尿液常規檢查均屬正常，但尿液比重低於正常值；後來發現她每天喝水量、排尿量都多達約7,000cc，有血鈉偏低情況，才診斷出她是飲水過多，造成俗稱「水中毒」的「低血鈉症」，減少飲水後即恢復正常。

洪峻澤表示，水中毒的情況其實不常見，尤其健康人士。惟心臟衰竭、腎衰竭洗腎和肝硬化病患，則要限制飲水量，否則恐因水分和鈉離子排不出去堆積體內，造成水腫和低血鈉症，症狀為疲累、頭暈、肌肉無力、嗜睡，嚴重者會意識不清甚至休克。

水份攝取和流失必須取得平衡，洪峻澤指出，水份不足會脫水中暑，喝水過多則可能引發水中毒；每人每天所需水量會因天氣冷熱、流汗多寡變化，原則上正常人每天飲水1,500cc即已足夠，但因食物也含水分，如稀飯、蔬果等更含有較多水分，因此非硬性適用。

飲水過量可致中毒

本港放射科專科醫生岑承輝表示，建議每天最少喝兩公升水，但一小時內千萬不要喝三杯水，否則可致電解質失衡，因而引發嚴重後果。註冊中醫師李廣冀亦指出，喝水不是愈多愈好，喝太多可能中水毒。他解釋，過多水分會導致身體電解質失衡，當腎臟長期超出可排出的量，有機會引發低血鈉症，時間長了，可致細胞積水膨脹，大腦腦細胞水腫，嚴重的話有機會導致死亡。

水中毒9大常見症狀

台灣毒理學專家招名威教授過去亦曾在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒可能，但機率並不容易。招名威指出，保持身體充足水份是好事，但不是甚麼時候多喝水都多多益善，尤其是運動完後喝水，如果只是一昧的猛灌水，身體裡一下子多了大量水分，瞬間造成體內電解質失衡，就可能會造成身體不適，嚴重可致「水中毒」。

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責任編輯：羅嘉欣