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【O camp性侵】涉迎新營被控非禮窺淫　28歲男第4度申保釋被拒續還押

社會 13:04 2023/09/22

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屯門裁判法院。（資料圖片）

警方早前拘捕1名28歲男子，他涉在大學迎新營及私家車內偷拍及非禮女生，被控窺淫及非禮共3罪。被告今（22日）於屯門裁判法院申請保釋覆核，裁判官考慮後拒絕申請，被告續繼續還押，案件押後至11月3日再訊。

被告代號Y.L.H.，被控1項窺淫及2項非禮罪。

被告至首次提堂後被拒絕保釋，先後在裁判法院及高等法院申請保釋均被拒，今第四度申請保釋，署理主任裁判官張志偉聽取陳詞後拒絕申請，辯方表示被告將放棄8天保釋覆核權利，被告繼續還押，案件將於11月3日再訊。

窺淫罪指，被告在2023年8月28日在大嶼山一度假村某室暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會個人X是否同意被觀察。

2項非禮罪指，被告分別在2023年8月23日及27日，在新界某地方路邊的一輛私家車內非禮Z；及在以上同一度假村某室非禮Y。

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記者：陳曉欣

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