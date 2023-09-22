【海外升學】全球10大最貴升學地區　英國排第6首位國家每年留學開支27.4萬

▲ 有科技公司公布全球10大最昂貴的海外升學地區，當中熱門的英國只排名第6。（iStock圖片）

有家長安排子女去海外升學，英國、美國、加拿大、澳洲等都是留學熱點。近日有科技公司公布全球10大最昂貴的海外升學地區，當中熱門的英國只排名第6，香港亦上榜，而首位國家每年留學開支為27.4萬港元。

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國際匯款科技平台Wise根據全球升學學費，以及留學生在各地區消費行為的過往內部數據（不包住宿）而得出結果。當中最昂貴的海外升學國家是美國，排名第1位，每年留學開支為35,096美元（約27.4萬港元）。

第2及第3位分別是新西蘭及澳洲，前者每年留學開支為24,644美元（約19.3萬港元），後者則為21,588美元（約16.9萬港元）。至於另一港人留學熱門國家加拿大，以19,116美元（約14.9萬港元）排名第4位。

香港亦榜上有名，成為第5位，每年留學開支為17,166美元（約13.4萬港元）。至於港人熟悉的升學地英國則緊隨其後，以每年留學開支16,871美元（約13.1萬港元）位列第6位。

學費及教育費比較

排名 國家/地區 總費用（美元） 學費（美元） 其他教育費用（美元） 1 美國 35,096.54 31,855.36 3,241.18 2 新西蘭 24,644.53 22,868.92 1,775.61 3 澳洲 21,588.70 18,271.21 3,317.49 4 加拿大 19,116.53 16,553.05 2,563.48 5 香港 17,166.07 14,298.86 2,867.21 6 英國 16,871.99 14,756.72 2,115.27 7 新加坡 16,155.65 12,433.93 3,721.72 8 以色列 13,225.47 11,191.17 2,034.30 9 日本 8,095.51 5,148.10 2,947.41 10 智利 8,026.48 7,107.15 919.33

除了高昂的留學開支外，Wise發現於10大最昂貴地區升學的學生，每年額外支付的跨境匯款手續費高達110萬美元。以美國為例，當地留學生每年的人均匯款費用為572.07美元（約4,470港元），而在港留學生則為381.09美元（約2,980港元）。

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責任編輯︰駱秀玲