【海外升學】全球10大最貴升學地區 英國排第6首位國家每年留學開支27.4萬
有家長安排子女去海外升學，英國、美國、加拿大、澳洲等都是留學熱點。近日有科技公司公布全球10大最昂貴的海外升學地區，當中熱門的英國只排名第6，香港亦上榜，而首位國家每年留學開支為27.4萬港元。
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國際匯款科技平台Wise根據全球升學學費，以及留學生在各地區消費行為的過往內部數據（不包住宿）而得出結果。當中最昂貴的海外升學國家是美國，排名第1位，每年留學開支為35,096美元（約27.4萬港元）。
第2及第3位分別是新西蘭及澳洲，前者每年留學開支為24,644美元（約19.3萬港元），後者則為21,588美元（約16.9萬港元）。至於另一港人留學熱門國家加拿大，以19,116美元（約14.9萬港元）排名第4位。
香港亦榜上有名，成為第5位，每年留學開支為17,166美元（約13.4萬港元）。至於港人熟悉的升學地英國則緊隨其後，以每年留學開支16,871美元（約13.1萬港元）位列第6位。
學費及教育費比較
|排名
|國家/地區
|總費用（美元）
|學費（美元）
|其他教育費用（美元）
|1
|美國
|35,096.54
|31,855.36
|3,241.18
|2
|新西蘭
|24,644.53
|22,868.92
|1,775.61
|3
|澳洲
|21,588.70
|18,271.21
|3,317.49
|4
|加拿大
|19,116.53
|16,553.05
|2,563.48
|5
|香港
|17,166.07
|14,298.86
|2,867.21
|6
|英國
|16,871.99
|14,756.72
|2,115.27
|7
|新加坡
|16,155.65
|12,433.93
|3,721.72
|8
|以色列
|13,225.47
|11,191.17
|2,034.30
|9
|日本
|8,095.51
|5,148.10
|2,947.41
|10
|智利
|8,026.48
|7,107.15
|919.33
除了高昂的留學開支外，Wise發現於10大最昂貴地區升學的學生，每年額外支付的跨境匯款手續費高達110萬美元。以美國為例，當地留學生每年的人均匯款費用為572.07美元（約4,470港元），而在港留學生則為381.09美元（約2,980港元）。
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責任編輯︰駱秀玲