【生仔要考牌】當女兒「打卡」道具懶理女發燒禁止入房　港爸呻老婆零付出：我真係好攰

▲ 有港爸呻老婆對屋企零付出，女兒發燒更禁止入房，免得傳染給她影響去睇演唱會。(《寶寶大過天》劇照)

生兒育女是一生的責任，生前要「諗清諗楚」！近日一名港爸在網上大吐苦水，申訴老婆對家中「零付出」，平時「唔湊女」只顧「煲劇」和「行街」都可以容忍，但到女兒發燒都可以不聞不問，令港爸忍無可無，壓力爆煲大喊「我真係好攰」。

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該名港爸以署名「好攰既爸爸」在Facebook專頁【生仔要考牌系列】投稿。港爸稱與「港女」老婆育有一名正就讀幼稚園的女兒，父親已過身並留下一層樓給年屆70歲的母親，現在一家四口住在一起。

港爸透露，未生孩子前，太太在經濟或勞力上均對家中沒有付出。好像他本計劃婚後搬出去住，但老婆卻堅持要同奶奶住，「因為佢好鍾意我阿媽間屋，佢好鍾意帶朋友返嚟，佢朋友嚟就要我阿媽消失全日。」；此外，儘管太太有上班及有收取家用，但港爸卻指「佢一蚊都唔會用喺呢個屋企」。

太太的劣行在女兒生世後更為嚴重。第一，港爸直指太太把女兒當「打卡」工具，

扮吓餵奶、扮同個女玩、扮睇書、落樓下買外賣、去會所玩等等，影完相就掉返個女返嚟，自己就約朋友去街或者全日喺房煲劇。

第二，太太不願花費時間與女兒相處和玩耍，當奶奶不在家時就會把ipad給女兒消磨時間。

直指近日，發生了一件事而成了港爸壓力爆煲的導火線。一晚女兒發高燒並嘔吐，奶奶負責抹地及換床單、港爸則餵藥及探熱，於是他便要求太太先看顧女兒一會，怎料卻得到令他心寒的回答，

我老婆竟然叫個女唔好過去，唔好傳染俾佢，因為佢要睇幾日演唱會唔可以病；個女要媽媽抱，但係竟然大聲喝住唔准入房。

港爸當晚一個人帶著女兒入急症室到天光才回家，然後再趕上班。他直言十分憤怒，但也悲哀地表示認為女兒很可憐，他更對女兒承諾道，

無論將來點都好，爸爸一定照顧你，會睇住你成長。

這兩日，夫妻二人又因一些教女的小事而吵架，而且太太更把所有的問題都歸咎於奶奶。於是，港爸便心平氣和地與太太對談，建議她辭職做全職媽媽及搬出去住，但對方因留戀奶奶層樓而拒絕。

憶起以往，港爸坦言太太不是像如今般「自私」及「不負責任」，而且他也指出當初是太太想成為一位媽媽，所以才決定早些生孩子。但是，現在女兒卻成為了太太一個「打卡」、「人有我有」的工具。港爸無助地問，

點解個女出世之後變咗第二個人？

不少網友看罷均建議港爸要快點離婚，「離婚，要個女撫養權，完。」、「離婚喇，咪等陣連屋都搶埋你。」；不過也有網民提醒切勿「跟車太貼」，「唔知有冇機會睇到老婆講嘅版本呢」、「如果無炒車既話，咁嫲嫲都幾好脾氣幾忍得喎。」

內容獲【生仔要考牌系列】授權轉載。

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責任編輯︰王明芳