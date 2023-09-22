【中年好聲音】羅啟豪驚喜現身答謝活動　即場為「豪殼」唱《為妳鍾情》

《中年好聲音》第一季季軍羅啟豪出道短短幾個月，已經有接近一千名「豪殼」（歌迷暱稱）報名參加佢嘅歌迷會（「豪吧」）。豪吧最近為啟豪籌集資金，在香港、九龍同新界共35個巴士站落大型燈箱廣告，推廣他網上推出「歌曲重Sung」系列。

為報答豪殼，啟豪在昨日（9月21日）下午在尖沙咀栢麗大道自己燈箱廣告位置，與粉絲見面、打卡，更特別為歌迷送上驚喜。

【中年好聲音】參加《中年2》被網民指倒戈反骨 黃劍文豁達面對：追夢使乜怕

逾120位豪殼出席

是次答謝活動雖然在平日辦公時間舉行，但無損豪殼熱情，有超過120位豪殼出席。粉絲原以為只係在燈箱前面企好等啟豪出現同影合照，意想不到點啟豪竟在巴士燈箱後走出來，並為歌迷唱出自己「歌曲重Sung」 版的《為妳鍾情》。

可以與偶像以零距離接觸，豪殼們都驚喜同興奮不已。去到歌曲尾聲，眾女豪殼更忍不住跟住啟豪唱：「I do! I do!」

被稱「金曲活化機」

粉絲如此有心為啟豪集資大型燈箱廣告，當中海報由身為設計師啟豪親自設計，內容是推廣他在網上影片串流平台推出「歌曲重 Sung」 系列。

羅啟豪介紹此系列說：「喺比賽後期開始，我好榮幸有歌迷响網上幫我改咗個花名叫『金曲活化機』。佢地話覺得我活化咗一啲佢地遺忘嘅舊歌，甚至令佢地愛上咗一啲本來唔識，甚或原本唔特別鍾意嘅舊歌。」

感謝幕後功臣

然後他回憶：「我因為自小就好怕醜、好內向，响未搬返香港之前，一日到黑就係匿埋喺屋企，聽同唱80、90年代嘅中文歌，尤其係一啲非主打歌。而家有粉絲嘅支持，就希望透過呢個『歌曲重 Sung』系列，將我鍾意嘅歌，用自己嘅方法重新演繹、重新介紹畀聽眾，特別係咁欣賞我唱歌嘅歌迷。」

另外，啟豪亦希望透過此系列去多謝有份成就每首歌的幕後工作人員，解釋話：「我聽歌會特別留意每首歌嘅作曲家、填詞人同監製，因為係佢地將呢啲咁好聽嘅歌曲，帶到嚟呢個世界。我亦知道每一張唱片背後，其實都有一個A&R團隊，為歌手定歌路、揀歌，每個月可能要聽幾百首作品，去為歌手揀選最適合佢哋嘅歌曲。」

他並指：「所以，我哋嘅樂壇之所以出現咁多咁好聽嘅金曲，佢哋絕對係功不可沒，我好希望向呢一班幕後功臣致敬。呢個系列嘅第一首歌，就係啱啱生日無耐，哥哥張國榮嘅《為妳鍾情》。揀呢首歌嘅原因，係因為呢隻經典佳作亦係啟豪响今年7月，佢人生第一個粉絲聚會裡面唱嘅第一首歌；啟豪覺得用呢首歌揭開「歌曲重Sung」系列嘅序幕，實在最適合不過。」

家人現身支持

在昨日尖沙咀答謝活動裡面，啟豪驚喜演唱後，隨即同豪殼以及總動員去到現場支持他爸爸媽媽及兩位家姐在燈箱廣告前合照。

粉絲會豪吧因不想對行人造成阻礙，所以就請眾豪殼一字排開，等啟豪用自己電話，同大家逐個selfie。此安排再次令粉絲十分驚喜，百幾位守秩序「豪殼」乖乖地排隊等候同啟豪合照，畫面確感動又有愛。

最新影片推介：張盈悅專訪