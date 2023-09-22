【兒童健康】内地14歲男生被老師罰做200下深蹲 屙血尿送ICU命危

▲ 湖南一名14歲男生，疑因在課堂上與同學交談被老師體罰，要求做200下深蹲。其後出現了雙腿疼痛、排血尿等症狀。

老師過度懲罰學生，隨時出事！湖南一名14歲的中學男生，疑因在課堂上與同學交談被老師體罰，要求做200下深蹲。其後出現了雙腿疼痛、排血尿等症狀。兩天后，上體育課時又被要求在操場跑了6圈，最終要送入ICU，生命一度垂危。

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綜合內媒報道，事發於上周二(12日)，該名14歲劉姓男生上堂時與同學傾計，被陶姓班主任要求做深蹲作為懲罰。隨後，劉同學開始出現血尿、雙腿疼痛和行走困難等症狀。

腿痛也要繼續走

上周四(14日)上體育堂時，文姓體育老師要求學生進行跑步訓練。然而，劉同學提出請假，但文老師卻要求他繼續跑，並說：「就算腿痛也得走。」 到了第三圈時，劉同學無法堅持下去，文老師要求兩名同學扶著他走完了剩下的三圈後，他一條腿失去知覺，班主任通知其母余某將他接回。

據家長的陳述，劉同學在完成6圈後幾乎支撐不到。他的母親將他接回家後，緊急送往寧鄉市人民醫院。醫生立即發出了病危通知，將他送入ICU的加護病房，

如果再晚一小時，他的雙腎可能會壞死。

醫院診斷顯示，劉同學的雙側大腿肌肉疼痛，排出茶色尿1天，診斷為橫紋肌溶解症和肝功能傷害。儘管接受了治療，但劉同學目前的病情還未穩定，並且心理健康也受到影響，變得寡言少語。

涉事校長、老師已被停職

事件發生後，寧鄉市教育局已向劉同學的家人道歉，並表示將會承擔治療費用。至於涉事的泉塘中學校長和涉事教師，已被停職，並將相關情況移交給紀檢監察部門進行核查。

突然大量運動可致肌肉溶解

急症科專科醫生蔡振興早前接受TOPick訪問時指，過度運動可引發橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。若做大量運動後，翌日出現肌肉痠痛、小便呈紅色症狀，有機會是肌肉溶解而釋放出肌紅蛋白，並進入血液中，令小便變紅。肌紅蛋白融入血液後，亦有機會堵塞腎小管，造成急性腎衰竭。

蔡醫生指，突然做大量運動，加上沒喝足夠水分、沒熱身等，是橫紋肌溶解症常見成因。多數人士見到小便變紅，才懂得求醫。他續指，患者需喝水或以靜脈注射方式為身體注入水分，讓腎臟有保持有水流通。若能及時處理，可沒後遺症；但若未能把握治療黃金期，可令腎細胞壞掉，急性腎衰竭可演變成慢性腎衰竭。

情況嚴重者有性命危險

根據食物安全中心的資料，橫紋肌溶解症常見成因包括：撞傷、運動過度、酗酒、先天性代謝性肌肉病變、燙傷或凍傷、藥物和毒素影響等。患者的骨骼肌纖維會溶解，導致肌肉細胞內的物質（包括一種存於骨骼肌組織中名為肌紅蛋白的氧合蛋白）進入血液。肌紅蛋白經血液循環流至腎臟，會沉積於腎小管(具過濾作用的微細組織），造成阻塞，引致急性腎衰竭。若情況嚴重，會有性命危險。

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責任編輯︰王明芳