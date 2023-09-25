【校長專訪】田家炳中學校長退休仍心繫教育　天台學校出身深明培育比學習更重要

▲ 吳潔容做了校長這麼多年，明白到每一日不要奢望會無事發生，很多時候都會突如其來。圖右為1987年第一屆入讀仁愛堂田家炳中學的校友，為校長及老師舉行榮休歡送會。(黃建輝攝)

「你們長大了，就離開這屋邨吧！」對於一個小學生來說，毫無疑問未能理解校長說話的含義。但在天台學校長大，吳潔容真的離開了所居住的葵青區，成為了仁愛堂田家炳中學的校長。

「一日為師，終身為父。」今天已退休的吳校長，仍然有與小學校長聯絡；對於一直抱著「離開學校都是老師」信念的她，仍然心繫教育，為香港為中國的學校繼續培育。

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今年新學年才退休的吳潔容，教育的步伐仍然沒有停下來。「我在田家炳中學做教師的時候，曾經借調去中文大學幫手推行『優質學校改進計劃』，由於我們理念相同，希望幫助學校作整全的發展，不單是學習也要培育，因此我退休後，他們邀請我回去做兼職。」她眼見現時學校有許多新老師，中層流失嚴重，希望將她的經驗薪火相傳。

事實上，她也很感恩當年學校的校長，願意借調她入中大幫忙，令她有很多成長的機會。「我那時候做輔導主任，不需要做教學，有七、八年的時間 ，因為借調令我眼界大開，實在很難得。但我仍然非常熱愛自己的學校，所以將一日的時間分開兩半，一邊中學，一邊中大。」

在2003-2009年間，她與中大的同事去過不同的中、小學作支援，無論是中層管理、學科還是班級經營，學校老師獲益之餘，吳潔容自己也不斷增值。

▲ 2017年吳校長與老師及學生，探訪田家炳博士。(被訪者提供)

不忍學生無書讀為他們奔走

吳潔容是仁愛堂田家炳中學的開荒牛，自學校創立時（1987年）已在學校任教。「當年屯門有好多學生入學，我們有8班中一、4班中四。當時有另一間學校未建成，因此有一年的時間我們要共用校舍，印象難忘。」

另一難忘事，是當年中四只有4班，換句說話讀完中三，有4班學生要離校，她不忍心。「我那時候廿多歲，帶着四、五個成績一般的男同學去九龍的學校報名，因為我不想他們最後不知被派去那裏，很開心有一個同學可以成功轉校。」

育德先於育才

雖然吳潔容曾經有一年去了法國遊學，但在30多年的教書生涯，就只教過仁愛堂田家炳這間中學，而2013年更升任校長。

▲ 吳潔容與小學的胡校長（左）重聚。(被訪者提供)

田家炳這位大慈善家，認為「中國希望在教育」，相信「育德先於育才」，品德最重要，因此在國內外都有興建學校。「在國內就有166間中學，但後來他少捐硬件，要做軟件，就是要提升老師的教學質素如英文，以及學生的品德教育。」

因此，吳校長與田家炳基金會開展「共創田園」計劃，到國內的「田校」交流觀課、設計課程。「我退休後也繼續為基金會做義工，推行品德教育。5月就去了江蘇省，6月就去了重慶及成都廣元。」

己立立人 追風逐夢

田家炳為仁愛堂田家炳中學擬定的校訓是「己立立人」，來自《論語 ‧ 雍也》篇，吳校長這樣解釋︰「立己才能立人，即是做好自己，為他人立個好榜樣。我經常與學生分享，與其以他人做榜樣，不如做好自己。一個美好的社會，人的質素很緊要，所以要修身利他，修練好自己，下一步就要為他人服務。」

作為管理層，吳校長經常會反思，讀書好、品德好，那下一步是甚麼呢？於是她曾經在學校周年計劃擬定了16個字︰「知識為基，價值為本，建基立本，追風逐夢」。

「人要有方向，有自己的夢想，不一定做金融。我不希望用一把尺論英雄，因為這樣總有失敗者。我深信每一個人都有他的潛能，要透過自己去參與不同的活動，慢慢發現自己的潛能、興趣及方向，所以我們有超過50多個課外活動及許多不同的交流考察團讓學生去參加。」

▲ 沒見20多年的校友與子女，回校探望即將榮休的吳校長。(被訪者提供)

田家炳中學有些課外活動，真的令人想不到，如氣槍、箭藝、動漫、韓文、日文等等。「日文我們開了兩、三年，希望學生多一點涉獵，因此帶他們去沖繩，而他們又真的可以用日文溝通到。」

看似不可能的追夢，同樣也可以。「有些讀視覺藝術的學生，喜歡跳舞及運動，但覺得沒有多大發展，於是我和老師傾談過，在香港無發展，不代表在其他地方無。」

於是幾位老師就帶了同學兩次去台灣、一次去韓國交流。「有位教跳舞的體育老師，一放假就去台灣跳舞學校學跳舞，於是就帶了學生去見識，擴大他們的接觸面，讓他們明白藝術在香港以外地方發展的可能性，有夢追夢是可以的。」

培育比學習重要

當了10年校長，也經歷了3年多的世紀疫情，作為教育工作者也有許多的反思。「疫情時透過電子教學，便發現學生學習的時間不足，又無幫助成長的活動，無朋輩、師生關係，而家庭關係因日對夜對也出現摩擦，但有危亦有機，疫情對我們學校其實是好事。」

吳校長所指的好事，是因為她發現在學習與學生培育之間，如果無體藝活動，看不到只是學習有多大的成效，所以同事的共識是學習外也要有學生培育。」因此後疫情時代，在為學生成長藍圖籌謀時，規劃了5個課程，包括學生的個人精神健康、建立關係及支持、對自己的興趣有方向感、利他的服務學習及律己自重等。

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「就好像律己自重，我們不是說教，而是讓他們體驗，請了律師會來作工作坊，分組討論一些案例如何作決定，如因病私家車穿過公園趕去醫院可以嗎？讓他們在討論中了解法治精神是甚麼？法官會怎樣作判決？」

吳校長認為學校是學生第二個家，老師是第二監護人，對於一個人的成長很關鍵。「我們幫學校做發展規劃，無論是甚麼學校，最後都要問︰教育是甚麼？韓愈說︰『師者，所以傳道、授業、解惑也。』即是全人關顧，當學生學習、成長有疑惑時要關顧，我們期望學生離開學校有自信心去闖、有方向感、有好品格。」

記者：何小雲