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【巾幗系列】鄧萃雯片酬上談不攏棄演《巾幗4》　胡定欣接捧與黎耀祥組新CP

娛樂 14:16 2023/09/22

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今年8月，TVB公佈跟騰訊共同製作劇集《巾幗梟雄之懸崖》，更望找黎耀祥跟鄧萃雯回巢救亡，令劇迷期待相隔7年「柴九CP」再現螢幕。不過今日有報導指鄧萃雯近年於內地爆紅，身價亦「水漲船高」，有傳雯女因而棄拍《巾幗4》。

身債高漲棄演「九姑娘」

鄧萃雯於2021年7月加盟內地經理人公司，其後雯女在內地頗吃得開，其有份演出的電影《孤注一擲》以38億票房今年暑假檔票房冠軍，飾演騙案受害人母親的雯女大晒演技，口碑不俗。

報導指雯女近日片約接不停，片酬亦自然加碼，因而有傳雯女跟TVB於片酬上談不攏，最終放棄接演《巾幗梟雄之懸崖》。

【她的雙重奏】18年前傳失落視后與TVB結怨　鄧萃雯放下心結：人生不要太計較當下

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祥仔定欣齊做直播露端倪?

《巾幗梟雄之懸崖》下月於橫店開拍，今次劇集以民初為背景，雖然《巾幗4》男主角依然是黎耀祥，但女主角已換上了視后胡定欣，8月份，黎耀祥跟胡定欣齊齊做直播，祥仔更以「劉醒」造型示人，當時更表示二人將會有合作，似乎早已預告「祥定CP」將誕生。

《巾幗》系列令黎耀祥和鄧萃雯奪得視帝視后寶座，今年2月14日，雯女分享跟祥仔及《巾幗》系列監製李添勝、編劇張華標相聚的照片。

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祥仔：大家忘記它就算

當中雯女寫道：「義海豪情已經是12年前的，但念念不忘必有回響，作品會被談論至今全賴他們對戲劇的理解和那份人民精神，有些戲拍完就只是過眼雲煙，自己都會忘記演過什麽，但四奶奶與九姑娘的某些特質已成為我本人的一部份了，也是我畢生難以忘懷的好角色。這兩部天作之合，是送給我人生的兩份大禮，所以非常感激。」

網民期待雯女跟祥仔再合作，不過兩人其後齊齊拍片時突然轉口風，表示希望《巾幗》fans平常心，不要抱太大期望。

當時雯女於片中說：「我們兩老都是覺得最好是用一個很平常心，很放得開的，來做一個作品是最好的。」祥仔即說，「我們再拍一部不好了，大家忘記它就算，原諒，原諒，體諒一下我們。」雯女聽後也大笑似和應其說法。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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