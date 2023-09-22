【小資女穿搭】上班一族必備西裝外套　最平入手價$299

▲ 秋冬季必備西裝外套。

很多女生都有選擇困難症，每天上班花不少時間配搭服飾，這個時候，一件百搭的西裝外套絕對是好幫手！利用西裝外套簡單配搭西褲、連身裙、牛仔褲即可，令整個造型簡單俐落，不用左思右想配搭方式。

西裝外套既有「看門口」作用，各位小資女不妨趁轉季入手一件，其實有很多平民品牌，包括H&M、ZARA、MANGO，都有很多西裝外套供各位小資女選購，而且價錢經濟實惠，最低價只需$299，身為上班一族的小資女絕對負擔得起！

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H&M雙排扣黃色西裝外套

HK $299

今個秋冬季，H&M推出的西裝外套當中，有不少都是用色大膽，其中一件雙排扣西裝外套沿用鮮黃色，夠搶眼！加上正面鈕扣開襟，有墊肩，穿起來多了幾分幹練味道。

▲ 顏色搶眼

H&M加大碼西裝外套

HK $299

這款西裝外套有點Oversize，而缺口翻領，正面單扣開襟，再加上格子紋就帶點復古味道，除了上班可以穿搭之外，放假外出亦可以作較休閒的配搭。

▲ 只需要$299

最新影片推介

ZARA直筒版西裝外套

HK $799

灰色西裝外套帶點型格帥氣，設有蓋式前口袋，後襬開衩，前襟配鈕扣閉合，十分適合女強人。

▲ 女強人感覺

ZARA桃紅色西裝外套

HK $499

如果略嫌秋冬季服飾過於黑沉沉，可以選擇這件桃紅色開襟式西裝外套，翻摺長袖搭配直紋袖口，顯得更有層次。

▲ 顏色鮮艷

ZARA白色直筒版西裝外套

HK $649

白色西裝外套配標準翻領，前襟配單排鈕扣，款式簡單大方，相當百搭！

▲ 簡潔大方

MANGO綠色西裝外套

HK $359

這款西裝外套使用棉混紡布料，而且有修腰設計，適合身型較嬌小的女生，而綠色就夠搶眼，為秋冬帶來一點色彩。

▲ 綠色夠特別

MANGO十字扣西裝外套

HK $659

這款西裝外套直筒設計， 前部採用紐扣開合，配上同款短裙，正式得來，又充滿時尚感！

▲ 百搭款式

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責任編輯：Kiwi Lee