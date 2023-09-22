【騙取按揭】涉冒充8旬業主孫兒騙600萬按揭貸款　無業男認9罪囚42個月

▲ 區域法院。（資料圖片）

年約8旬老婦疑被盜用單位樓契向財務公司申請600萬元按揭貸款，27歲無業男疑冒充其孫兒簽訂貸款協議後，擬於同日到銀行提款。銀行職員感懷疑後報案，無業漢提款後被捕，警誡下稱受三合會指使犯案。無業男今（22日）於區域法院承認欺詐等共9罪，判監42個月。

被告楊梓軒（27歲），報稱無業，今承認1項欺詐罪、1項管有偽造身份證罪、1項管有虛假文件罪，以及6項洗黑錢罪。辯方求情指，被告是受損友所累，為賺取一萬數千元而出賣銀行帳戶。

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暫委法官判刑時指，警方適時介入本案，友通信貸有限公司（下稱友通）只損失1萬元。本案除被告認罪外，未有其他減刑因素，就9罪將被告判監42個月。

案情指，友通是持牌放債人，Amoeba Technology Limited （下稱ATL）是友通委任的第三方。2021年10月19日，ATL 董事收到友人來電轉介1宗按揭貸款申請。

友人向ATL董事稱被告是林琼英的孫兒，林則是九龍櫻桃街海桃灣一單位業主，ATL董事並收到1張姓名是林琼英的偽造香港身分證、1張偽造電費單，以及1名身分不詳女長者（下稱女長者）的照片等。同月25日下午，被告向友達事務律師提供1份看來是由林簽署的授權書，授權被告交出業權契據申請貸款。

及至10月28日，友通代表檢查被告身份證及女長者出示的偽造香港身分證，最終3人簽訂貸款協議，以海桃灣單位作保證，批出600萬元按揭貸款，當中扣除1萬元法律費用。控方指，整個過程中，女長者冒充林，被告則冒充林的孫兒，林對涉案貸款申請毫不知情，並在警方查問下發現海桃灣單位的業權契據不翼而飛。

同日599萬元的提款支票被存入被告名下的創興銀行帳戶，銀行職員同日向警方報告1宗可疑交易，涉及有人要求提取400萬元紙幣。被告翌日現身創興銀行總行，向總行經理要求提取599萬元，並提供1份海桃灣物業契據影印本，總行經理遂交出現金。

被告離開銀行後被警方拘捕，並被發現被告管有偽造香港身份證及偽造電費單。被告在錄影警誡會面下稱，三合會成員「阿輝」於2021年10月陪同被告到創興銀行開立帳戶，其後有人要求被告冒充急需金錢還賭債的女長者孫兒。

另外，控方指被告為中國銀行、Mox Bank、創興銀行、理慧銀行、渣打銀行及眾安銀行帳戶的持有人及唯一簽署人，被告經以上帳户處可公訴罪行的得益，當中連同按揭貸款合共1,573萬元。

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記者：梁錦麟