【Mini Cooper】多款經典車輛將於汽車博覽展出　香港收藏家分享當中的歷史與情懷

▲ 香港汽車資料庫創辦人之一的李世莊(Jack Lee)及屈振鴻(阿屈)，兩人於山旮旯的元朗車房內收藏了30多輛Mini Cooper的經典車。

小巧可愛的Mini Cooper是很多人心目中的經典車型，時尚又帶點復古，亦是60年代重要的標記。可惜，由2000年起已停止生產由英國汽車公司原始的兩門經典車款，由德國寶馬(BMW)收購並推出MINI承繼車。

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相信，有不少人對復古經典的Mini Cooper車款念念不忘，包括香港汽車資料庫創辦人之一的李世莊(Jack Lee)及屈振鴻(阿屈)，兩人於山旮旯的元朗車房內收藏了30多輛Mini Cooper的經典車，更為各路車迷特別收集了難得一見的經典Mini Cooper車款，於年尾12月14至17日，於香港國際汽車博覽(IMXpo)中展出，以解一眾車迷相思之苦。參觀以外，當中更可細味一番香港汽車的歷史與情懷。

阿屈對Mini Cooper的熱愛，緣起自小學時期砌Mini Cooper模型車開始，越砌越愛上，之後不斷搜集資料去了解，至20歲後才真正擁有一輛Mini Cooper；而Jack憶起於沙田車房遇上Mini Cooper便一見鍾情，膽粗粗到日本拍賣場拍下心儀的水貨Mini車，無出牌又未登記，手續未做齊，就唯有駕著不能曝光的Mini Cooper在停車場內自High而已。

兩人入坑後，憑股傻勁加熱愛，近30年來對Mini Cooper不離不棄，兩人謙虛地說自己不算是專家，但可算是資深的Mini Cooper忠粉，兩人由車款研究、外殼粉飾、內籠維修、零件保養等樣樣皆通。Jack更謂自己為Mini Cooper平行進口分銷商，曾於世界各地包括英國、澳洲、紐西蘭、日本購入車不同Mini Cooper經典車款。

Jack曾以約8萬購入了一輛60年代附尾斗的Mini Pickup農夫車，整車費卻花了30萬！阿屈三顧草廬打動車房老闆讓出無人揸的二手黃色型號Mini Clubman，都花上20多萬執整全架車才可落地駕駛。

對於Mini車熱愛，Jack解釋：「Mini Cooper細細架，慳位靈活又泊車方便，幾好用，兼且設計靚又時尚，引人注目。保養得好其實唔難揸。反而我不喜歡現在的Mini電動車款，其實電動車舊電池已經唔環保，一輛車冇引擎車的聲音係失色嘅。引擎發出『𠾐𠾐』聲響反而令架車更有生命；轉波聽到有聲，起碼我知道架車係喺咩狀態，反而更安全。」

還有，一輛輛的Mini Cooper，盛載滿滿的溫馨回憶，對阿屈來說，一輛細小的Mini Cooper卻注滿濃濃親情。阿屈有3個小朋友，分別是7歲及6歲的囡囡，以及只有2歲的囝囝，3位小朋友都享受過爸爸駕著Mini Cooper的快樂時光，但疫情期間就停止了，現在小朋友仍記得坐着這巨型玩具車的興奮，仍經常嚷着爸爸要坐Mini Cooper。

Jack有一位Uncle朋友，於70年代經常駕著Mini Cooper返工放工追女仔，現時退休，仍然讓一輛殘破不堪的Mini Cooper佔用車位，月月交租，被老婆投訴「血流不止」之際，Jack把心一橫，將其重新翻新「復活」起來，變成可落地駕駛的Mini Cooper。這位Uncle笑逐顏開，載著當年的女朋友，即現時的老婆出車去，「煩音」不再兼可緬懷一下當年情。

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作為資深藝術史學者、藝評人，醉心研究香港汽車文化發展的Jack，心願就是香港可以有一個汽車博物館，他說：「香港絕對有資格，曾經有不同國家的汽車於不同年代，在香港留下痕跡。即使香港沒有汽車製造業，卻有相當可觀的汽車銷售市場。對香港人而言，這些都不是單純的運輸工具，而是潮流的玩物身份的象徵。曾幾何時日本人也特意過來香港買心儀的Mini Cooper呢！」

汽車博物館的路仍然遙遠，為了止渴，今次車展中，Jack和阿屈穿針引線聯絡了各路好友車迷，精心挑選約20輛珍罕的Mini Cooper款式在車展內展出，整個Mini Cooper展出的組合在香港從未曝光，車款包括最罕有的Cooper S及GTs 。大家觀賞之餘，亦可認識香港汽車文化，回顧一下香港汽車的光輝歷史與情懷。

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責任編輯︰陳珈希