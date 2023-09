【JPEX風波】林作開記招表示樂觀面對事件　誓言要把幕後主腦繩之於法

林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波,在9月18日早上被警方拘捕,之後獲準保釋。

在今天(9月22日)近凌晨12時半,林作被捕後首度在個人社交平台發文,突然宣布將在今日下午3時開記招,交代最新進展。

林作現身見記者

約2時正,大批傳媒已抵達現場為記者會作準備,現場預計有十數間媒體、半百記者。

林作於下午3時02分以一身西裝造型現身,一臉神色凝重,並在代表律師范律師陪同下現身,女友裕美亦戴口罩於身後一同現身。

林作在記者會列出6大要點:

林作說:

1. 我在19日離開警署,沒被控告及保釋,不會就案情任何方面進行評論。

2. 已聘請大律師,所以公開下或私底下都不回應事件。

3. 位於中環的辦公室於前日已終止租約,所有業務亦已終止。

4. 好多人十分苦惱,我一樣有更多苦惱。正如我偶像邱吉爾所說:「I am an optimist. It does not seem too much use being anything else.」

5. 我想做好多嘢,到我有一日處理好問題,喺能力範圍內,法律容許下一定會做。

6. 協助相關機構,希望事情得到解決。