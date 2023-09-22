【JPEX風波】林作開記招表示樂觀面對事件　誓言要把幕後主腦繩之於法

林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，在9月18日早上被警方拘捕，之後獲準保釋。

在今天（9月22日）近凌晨12時半，林作被捕後首度在個人社交平台發文，突然宣布將在今日下午3時開記招，交代最新進展。

【JPEX風波】林作被捕後首度發文 宣布開記招交待事件

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林作現身見記者

約2時正，大批傳媒已抵達現場為記者會作準備，現場預計有十數間媒體、半百記者。

林作於下午3時02分以一身西裝造型現身，一臉神色凝重，並在代表律師范律師陪同下現身，女友裕美亦戴口罩於身後一同現身。

林作在記者會列出6大要點：

林作說：

1. 我在19日離開警署，沒被控告及保釋，不會就案情任何方面進行評論。 2. 已聘請大律師，所以公開下或私底下都不回應事件。 3. 位於中環的辦公室於前日已終止租約，所有業務亦已終止。 4. 好多人十分苦惱，我一樣有更多苦惱。正如我偶像邱吉爾所說：「I am an optimist. It does not seem too much use being anything else.」 5. 我想做好多嘢，到我有一日處理好問題，喺能力範圍內，法律容許下一定會做。 6. 協助相關機構，希望事情得到解決。

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林作睡得好

林作坦言：「我甚至乎要面對更多苦惱，我選擇積極樂觀去面對。」他又謂：「未來會繼續協助相關的執法機構，現時最能夠幫助受害者也是如此。希望盡快將幕後人士繩之於法。」

林作表示他這數天都睡得好。他希望：「更多人看到今時今日大家看見我是一個有擔當的人，交給法律制度，希望能保留我的清白。」

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記者：馮雪怡

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