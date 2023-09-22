【JPEX風波】積極面對低潮無懼Haters　林作談及媽媽：我的正職是兒子

▲ 林作談到媽媽對他的愛。

林作捲入虛擬資產交易平台JPEX事件風波，並於今天（9月22日）近凌晨12時半突然宣布在今天下午3時開記招，交代最新情況。

林作於下午3時02分以一身西裝造型現身，一臉神色凝重，並在代表律師范律師陪同下現身，女友裕美亦戴口罩於身後一同現身。

【JPEX風波】林作被捕後首度發文 宣布開記招交待事件

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林作獲媽媽力撐

被問到媽媽是否很支持他，林作回應：「好多網民話我的正職係兒子，始終我都係得一個媽媽，媽媽都係得我一個兒子。」

問到會否信用破產？將來可以從事甚麼業務？林作指：「我收到好多慰問來自前同事、網民，當然有好多Haters落井下石，食足咁多年花生，今次食得最開心。佢嘅成就係咁多個失敗者之中最成功。」

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林作積極面對低潮

林作強調自己無罪離開警署，「𠵱家有好多嘢想做，等待案件水落石出獲得清白之身的時候，我會做返啲嘢。」被問到其他涉案人士時，他則說：「就住其他涉案人士我不作評論。」

有記者叫林作總結今年的自己，他說：「我今年喺頭半年醉心於本人的保險事務，6月我離開咗前公司，嗰次大家都覺得十分大獲。短短3個月時間，低處未算低，就發生咗今次嘅事件。」

▲ 林作與女友裕美。（陳慧安 攝）

他續道：「人生咁多跌跌，7月做埋眼部手術，早排又剝咗4隻智慧齒。喺9月我哋先租中環呢個辦公室，9月9日開幕，短短兩星期不夠就發生咗咁多事。如果大家可以嘗試代入，可以想像到我嘅人生係幾唔容易，不過我會選擇積極面對。」

記者全程約30分鐘，完結時，裕美就傳媒要求跟林作合作，不過她拒絕除掉口罩並解釋很累。

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記者：馮雪兒

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