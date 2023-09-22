【香港製造】LCX「港式嚟場」展香港特色　期間限定本地品牌工作坊+打卡位打造懷舊氛圍

▲ 「港式嚟場」活動有多個打卡位、期間限定店及工作坊等，均以50至70年代的香港涼茶鋪、 中醫藥舖及特色街景為設計藍本。

香港作為中西文化薈萃之都，其懷舊風格演變成本土獨有文化色彩。海港城LCX由9月22日至10月23日舉行「港式嚟場 HK Signature」期間限定活動，設有多個打卡位、期間限定店及工作坊，以50至70年代的香港涼茶鋪、中醫藥舖及特色街景為設計藍本，當中更混合舊式及現代元素。

最新影片推介：

打造舊式中醫館氛圍

「頗得館」承中醫館設計概念，放置了百子櫃、藥材及草藥等裝飾元素， 門楣上更有寫上「禾日水巷」(香港) 的經典T字路牌，讓大家可以盡情打卡。

同時，頗得館附近擺放了數個氣味瓶，讓顧客可以體驗「BeCandle」的香薰氣味。

▲ 「頗得館」承中醫館設計概念，放置了百子櫃、藥材及草藥等裝飾元素，大家可以盡情打卡!

高合乎醺吧 Go Have Fun Bar

顧客可因應自己的身心狀況，從「高合乎醺吧」的迷你百子櫃揀選處方箋，並完成指定的打卡要求，免費試飲是日精選飲品。

「高合乎醺吧」還出售8個本地品牌的產品，包括「五味雜陳 Magnolia Lab」、「緻月Two Moons Distillery」、「閣樓釀造Mezzanine Makers」、 「Mindful Sparks」、「月榥Lunaqua」、「山浪Mt Waves」、「BeCandle」及「美樂 士多」，讓大家一嚐香港製造的風味;更特設本地利口酒品牌「五味雜陳」的調酒活動及 試飲區，大家可以「甜、酸、苦、辣、鹹」五種味道自行調配適合個人口味的特色酒品，還可以擺放十年呢！

▲ 中西文化融合的「高合乎醺吧」，巧有feel

勞力港式畫作搭配舊街元素

LCX特意邀請本地著名藝術家勞力，展出6幅別具香港特色的作品，其中一幅作品更是他專門為LCX「港式嚟場」活動而創作的全新作品，以調酒師和尖沙咀海港城點題， 突顯「港式嚟場」活動結合地標的獨特之處！

另外兩幅畫作則運用了AR科技，觀眾可以下載「Artivive」應用程式，在手機上以全新的視覺效果欣賞指定畫作中的城市景象。

包括以勞力的名字所命名的「由域路By Rick Lo」及尖沙咀「廣東道Canton Road」T字路牌，更以尖沙咀著名地標「天星碼頭」及「海運大廈」為題，整個場景搭配了舊式路牌和招牌等設計元素，讓大家能夠從藝術的角度感受尖沙咀的舊港街角，彷彿來一趟地道的時光旅行！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

良拎秘坊 Learning Workshop 周末大師班

今次LCX的「良拎秘坊」(Learning Workshop) 以涼茶舖作為背景，每逢周末由不同本地品牌舉辦工作坊，讓大家與好友一同學習各式各樣優質產品的秘方，完成後還可以將成品帶回家，超吸引！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

參加辦法

凡於LCX消費滿指定金額，即可優先免費報名參加工作坊，參加者亦可在活動當日直接向工作坊職員付費(如工作坊需收費)或walk in參加工作坊。名額有限，先到先得，受推廣條款約束。 詳情請留意www.lcx.com.hk。

此外，9月22日起，只要於LCX即日消費滿指定金額，即可免費換領以勞力作品作為主題的手機掛繩連夾片。禮品數量有限，先到先得。受推廣條款約束。

▲ 消費即送「勞力 x LCX手機掛繩連夾片」

LCX「港式嚟場 HK Signature」期間限定店

開放日期: 2023年9月22日至2023年10月23日

開放時間:上午11時至晚上9時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門 (高合乎醺吧位置)

LCX「港式嚟場 HK Signature」工作坊

日期: 2023年9月23、24、30日，10月1、2、7、8、14、15、21、22日

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階Oasis 3 (良拎秘坊位置)

時間:下午2時至6時期間

詳情請留意www.lcx.com.hk。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T