【APEC】李家超：仍在等待主辦國發出邀請　將按APEC規則出席

上月初,據報美國政府決定拒絕行政長官李家超出席在美國舉行的亞太經濟合作組織(APEC)領導人會議。

李家超今日出席行政會議前記者會時表示,仍在等待主辦單位發出邀請,( I am still waiting for the invitation letter to be sent to me. )強調根據指引協議,主辦方應向各經濟體領導人發出邀請,會根據APEC規則參加。不過未回應若他不獲邀請,港府將派誰做代表參加。

不過,工業貿易署昨日已公布傳媒採訪證申請安排。

在北京,外交部長王毅出席國新辦記者會時亦被問到,國家主席習近平會否出席峰會。王毅說,中國從不缺席中方參與的多邊論壇,有關出席APEC的安排,正與各方保持溝通,會正式發布消息。

