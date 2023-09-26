【港區國安法】港府不點名譴責海外組織及傳媒就黎智英案發表誤導及抹黑言論

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港府晚上發聲明指，強烈譴責及反對有不同海外機構和媒體就涉及黎智英的相關案件所採取的執法行動及法律程序作出誤導言論和抹黑。形容有關言論是對香港特區內部事務和特區法院行使獨立審判權，作出公然政治干預。

港府：對所謂制裁嗤之以鼻 無懼任何威嚇

港府發言人表示：

特區政府對於有關單位呼籲的所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當依法堅定不移履行維護國家安全的責任，並強烈敦促相關呼籲所對應的國家遵守國際法和國際關係基本準則的行為，並停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人指出：《基本法》第八十五條訂明，特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。就所有涉及黎智英的案件，他充分行使其辯護權和上訴權，由擁有獨立審判權的法庭在公開審訊及聆訊後基於適用法律、事實和證據作出裁決和判刑（如有），而判刑理據亦已在公開的判刑理由書中詳細解釋。任何指相關控罪「虛假」或定罪「不公平」的言論，都是對司法公正極其不尊重。特區政府嚴正敦促有關的海外單位停止干預香港特區的審判獨立和內部事務。

發言人補充：倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。又指任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治。做出任何有意圖干擾或妨礙司法公正的行為或發表該等言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

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責任編輯：林曉君