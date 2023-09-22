【教養問題】孩子食飯慢吞吞父母好心累　教養專家教7招建立用餐好氣氛

▲ 教養專家教7招建立用餐好氣氛。

在幼童飲食方面，許多家長傷透腦筋。

你是否也有過相似困擾：孩子吃飯過程總是慢吞吞不專心，反而時常轉移注意力去做其他事情，就是不吃飯！就算試過約定時間法，孩子對於吃飯約定時間仍非常抗拒，每次聽到要計時了就開始生氣或哭。時間到了，要把食物收走，孩子更會強力抵抗，親子雙方都備感壓力。

其實「吃飯的問題」是很多孩子在6歲以前都有的，更是親子教養問題榜上排第一名、最多人感到困擾的難題。對於3歲的孩子，表現更是直接。他們不會「掩飾」，當他不想吃的時候你卻硬要他吃，其實對彼此都會很辛苦。

但通常到了小學以後，這問題就會顯著改善。對於吃飯，我一直以來的建議是：吃飯是生理議題，孩子不想吃的時候就不要強迫孩子吃。

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若「強迫餵食」，孩子在壓力下會產生以下「4種常見負面情況」：

狀況一：孩子抗拒約定吃飯時間、聽到要計時就開始生氣或哭

強制要求孩子要在限定時間內吃完食物，會讓孩子覺得，一到吃飯時間就會跟爸爸媽媽關係不好，會因為被要求、被控制，而感到自己是不好的、沒價值（沒有歸屬感和價值感）。

狀況二：若把食物收走，孩子會強力抵抗

大人在收走孩子食物時，可以檢視自己是否「和顏悅色」（但通常都不會），所以在當下被剝奪吃飯時，會感到自己「失敗了」、「不是好孩子」，孩子不喜歡這種感受，就會出現「強力抵抗」的情況。

狀況三：知道沒吃完飯就不能吃點心，開始生氣難過哭泣

吃不完就不能吃水果、點心，這是大人普遍會用來處罰孩子沒吃完飯的行為，孩子不但會難過，而且會覺得「因為我沒做到大人喜歡的，所以大人也不給我做我喜歡的」，但這樣到底對孩子會有好的影響、還是不好的影響呢？他下次會因此把不想吃的飯吃完嗎？這是大人需要觀察的，若無效，持續用這種方式可能會增長孩子吃飯時的負面情緒。

狀況四：孩子不吃飯，總是會離開座位跟大人討抱、走來走去東摸西摸、找其他東西來分散注意力，就是不想吃下一口

因為不想吃飯，但內心希望爸爸媽媽不要生氣、是關愛他的，所以就會在吃飯時間常跟大人討抱，並藉由東摸摸西摸摸、拿這個拿那個，來「打岔」與紓緩不想吃飯而感受到的壓力。

這些都是孩子吃飯時感到壓力下會產生的普遍不當行為。長期下來，更會削弱孩子內心的歸屬感與價值感，逐漸讓他在其他日常生活事上出現尋求過度關注、權力鬥爭，甚至報復、自暴自棄等行為。因為每天孩子都要吃飯，而且一天起碼有三餐，所以這件事情也會對孩子影響比較深遠。

大人可以改善的方向：

1. 讓孩子參與一起製備食物

這是蒙特梭利環境常做的事，因為這樣能讓孩子身體力行參與製作食物，增加孩子對各種食物的感官認知，讓孩子對食物更有興趣，對進食的接納度也相對提高。

2. 給予孩子有規範的自由

等到孩子再大一點（四歲左右），可以開始讓孩子在有規範的前提下，以「自助餐」的方式，自行決定自己要吃多少。讓孩子學習自己盛飯盛菜，決定自己要的量（自由），但每一樣菜都要夾（紀律）。

當成人把「自主權」歸還給孩子，往往孩子就會慢慢學習如何為自己「負責任」，這是蒙特梭利環境的做法，在比較民主自由的教育環境下，孩子對吃飯比較不抗拒，漸漸吃飯時心情也會比較輕鬆。

3. 不要無限延伸吃飯時間

3到6歲孩子吃飯時間維持在半小時到40分鐘左右就夠了，大人不要因為期待孩子吃光，就一直把時間延長（有些大人甚至把吃飯時間延長到快2小時），這樣耗對孩子大人都是很負面的經驗。

ps：若是孩子自己盛的，我們可以要求孩子必須吃完，為自己的行為負責任。但如果是由大人盛飯的，時間到了，孩子還沒吃完，可以詢問他想不想繼續吃，不想吃就邀請他離開，但不要用兇的、威脅的、恐嚇的。不然，他會說要繼續吃，但結果還是耗在那沒動作，讓您更生氣。

4. 對於較小的孩子，大人注意不要一直「強迫餵食」，或追著孩子跑邊走邊餵

若孩子吃很少，您希望孩子多吃一點，您可以給他建議，但還是由他自己做最後決定。同時，注意您的建議是否帶著「強迫」他必須吃完意味。

若他還是不吃，可以有兩種做法：

a. 讓他經驗自然結果，下一餐才能吃。

b. 基於成人的不安，讓他吃其他東西。

但不建議：

c. 「對不起，你如果沒吃完飯，就不可以離開桌子～」

對於比較大的孩子，不要威脅孩子如「不吃完就不准離開」、「沒吃完就不能玩玩具」等方式。我見過有些孩子為了對強迫餵食的大人消極反抗，結果還養成「含飯」的壞習慣。

5. 盡量讓孩子自己嘗試

用餐時，若孩子想吃，一開始盡量讓孩子自己動手吃（不要怕弄髒），從小培養他照顧自己的獨立。若他一開始就根本不想吃，如何引導也無效，對一個3歲孩子來講，可能就是他不餓、不喜歡某些菜色、或有其他身心理因素。

6. 在吃飯時給予孩子正向語言，會遠比使用負向語言好

當你覺得孩子吃得慢、只吃了一半時，其實換一個角度來看，孩子已經很努力，吃了一半了！

嘗試多使用正向語言如：

肯定句：「媽媽看到你已經吃很多了耶！」

鼓勵句：「我感覺你已經很努力了，加油喔！」

鼓勵句：「再努力一下，等一下就有點心囉！」

避免負向語言：

質問句：「你怎麼每次都慢吞吞呢？」

質問句：「吃這麼久才吃一點點，你到底怎麼了？」

威脅句：「你再不吃完我把飯收起來，你等一下就沒有點心！」

其實，吃飯是生理本能，孩子想吃就會吃、不想吃就不會吃；吃飯的不好習慣，很多時候都是大人強迫而來的。

7. 吃飯要在愉快的氣氛下進行，孩子才不會有壓力

怎麼讓孩子用餐時間愉快沒壓力，是讓孩子吃得好、吸收好的最重要關鍵；「體重、身高、胖瘦、成長曲線」固然重要，但若我們使用正向的方法來幫助孩子，相信會比負向方式更有效果。

很多時候家長會規定孩子一定要吃完，但其實這樣只會在用餐時間製造更多的不愉快，以及產生更多對立，吃飯應該是一件自然、快樂的事情。孩子若生活有規律，若吃飯有自主權（如上述方式），很多問題可以減少。

怕的就是成人不斷地控制，最後讓孩子失去吃飯的自主性、失去進食的欲望。

最後，再提醒大家：

對孩子的期待，是我們自己的。所以期待落空所帶來的情緒（如失望、難過、焦慮、挫敗、生氣），也應該由我們自己負責，這樣才是一個成熟的大人。不應該把我們的情緒，肆意宣洩在孩子身上喔。

當我們情緒安頓之後，再來檢視我們對孩子吃飯的期待，看是不是可以有調整的空間。嘗試找到一個孩子跟你之間的平衡，彼此在吃飯時間，就會更快樂了。

文章獲「羅寶鴻 老師」facebook專頁授權轉載。

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撰文：羅寶鴻 教養專家