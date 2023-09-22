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【杭州亞運】李家超抵杭州將出席開幕式　中午與當地港商午宴

政治 15:25 2023/09/22

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行政長官李家超抵達杭州。（李家超fb圖片）

行政長官李家超抵達杭州，準備出席明晚亞運會開幕式，浙江省統戰部常務副部長徐旭和國務院港澳辦副司長邰凡到機場迎接。李家超祝願香港運動員在亞運會有卓越表現，展示香港運動員的風範和體育精神。

李家超稱，在接下來的4天行程中，會到訪選手村和賽事現場，為運動員打氣，以及探望亞運會的香港義工。他中午在杭州大劇院，與在當地的香港商界人士午宴，下午回到亞運選手村，出席港隊入村升旗及歡迎儀式，並與運動員會面。

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李家超在社交平台提到，杭州亞運將有40個大項、61個分項、481個小項比賽，包括新增設電子競技、霹靂舞兩個競賽項目，迎來超過1.2萬名亞洲運動員，是史上規模最大、項目覆蓋面最廣的一屆亞運會。而港隊將有約680名運動員參與，是歷屆亞運會最多。

隨李家超到杭州的團隊成員包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、特首辦主任葉文娟、康文署署長劉明光和體育專員黃德森。

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記者：戴朗希

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