【救救毛孩】動物慈善機構專協助困難狗場　照顧中老齡犬終老

▲ 杜比動物關懐基金有限公司成立於2015年。

動物慈善機構杜比動物關懐基金有限公司（Tobby's Friends Foundation Ltd ）成立於2015年，2017年正式成為非牟利機構。

基金宗旨是為幫助一些中小型動物收容所， 通過資助或提供人手，作出改善及維修這收容所的設施,，也會為有需要的狗隻提供醫療支援、舉辦領養活動、教育講座，幫助不幸的動物。

負責人之一林太解說：「尤其是幫助唐狗及步入中老齡的狗隻，得到較好的照顧與尋求領養家庭的機會，我們亦有康復及護理中心，免費為受傷的狗隻、殘障或臨終的老犬，提供家居式的暫住場所，讓牠們能在此終老。」

▲ (Facebook圖)

像早前因狗場主人急病人院，恐以後無力再作打理的「琪姨浪浪之家」，這種小型規模的狗場，正是她們會提供援助的地方。約7年她們開始接觸琪姨，明白她面臨經營及資金的困境，一直有作出援助，如聯絡義工或協助狗隻得到領養因此亦期望能有善心人能接手營運這個動物收容之家。

林太指出，經營一個狗場，就算地方不大，開支都不少，如水電費、食糧、醫藥費以及狗隻的善終服務等，對於像琪姨一個人獨力支撐的狗場，是沉重負擔。「我們並非大型機構，就算過去兩星期作出籌款，仍只籌得幾萬，僅可作應急。

▲ 在琪姨浪浪之家其中一隻待領養狗隻。

她指現在場內仍大約有20多隻狗，因為大多是混種的中年及老年狗，要找到人領養不容易，如果有個較細的地方能容納牠們便好，當然最好的解決方法，是找到願意接手狗場的人，但這個確實有難度，希望有奇蹟出現。